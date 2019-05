Lùi thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019

11/05/2019 11:40

Theo ông Mai Văn Trinh, Kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố chậm 3 ngày so với năm 2018

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hải An cùng lãnh đạo các cục, vụ của Bộ GD-ĐT đã có buổi gặp gỡ, cung cấp thông tin cho các phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục sáng 11-5 tại Ninh Bình.

Camera an ninh giám sát 24/24

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh gian lận thi cử tồn tại ở tất cả các nền giáo dục và còn thi cử, thì còn gian lận. "Ngay cả những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới cũng xảy ra những vụ gian lận thi cử gây chấn động và họ đã xử lý rất nghiêm. Bộ GD-ĐT rất quyết tâm để chủ động hạn chế thấp nhất gian lận thi cử có thể xảy ra"- ông Trinh nói.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng cho hay Bộ GD-ĐT đã tăng cường nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 được tổ chức công bằng, nghiêm túc. Ông Trinh cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT đã ban hành những quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi. Cụ thể, thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của điểm thi). Các phương án sắp xếp phòng thi, phòng chờ tại các điểm thi được tối ưu hóa với sự trợ giúp của phần mềm. Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát 24/24 giờ, có lực lượng công an trực an ninh 24/24 giờ.

Ông Mai Văn Trinh nói thêm năm nay các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc việc bốc thăm phân công cán bộ coi thi để đảm bảo khách quan. Cán bộ giám sát phòng thi được phân công theo quy định mỗi cán bộ giám sát không quá 7 phòng thi.

Quy trình, quy cách niêm phong túi đựng bài thi cũng có nhiều thay đổi để hạn chế tối đa gian lận thi cử. Cụ thể, các điểm thi sẽ sử dụng nhãn niêm phong theo mẫu bằng giấy dễ rách, dùng 1 lần, trên nhãn niêm phong có họ tên, chữ ký của Phó trưởng điểm thi là cán bộ của trường ĐH, CĐ, sau khi dán nhãn thì dán phủ một lớp băng dính trong lên nhãn niêm phong một vòng quanh túi đựng bài thi.

Nói về phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, ông Mai Văn Trinh cho biết hiện tại phần mềm Quản lý thi đã đưa vào vận hành, phục vụ tốt công tác đăng ký dự thi từ 1-4-2019.

Chấm thẩm định những bài thi điểm cao

Số thí sinh dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH 2019

Về tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, Bộ GD-ĐT trực tiếp giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi (bao gồm cả dữ liệu quét ảnh, các dữ liệu trung gian và kết quả chấm thi cuối cùng), tiến hành "đánh phách điện tử" để không thấy được đồng thời mối liên hệ giữa thông tin cá nhân và phần bài làm của thí sinh.

Đối với việc chấm bài thi tự luận (ngữ văn) do sở GD-ĐT chủ trì, ông Mai Văn Trinh cho biết Bộ đã quy định chặt chẽ việc cách ly trong khi làm phách, bảo mật số phách. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc việc chấm 2 vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra.

"Chúng tôi yêu cầu ráp phách thủ công ít nhất 20% số bài thi Ngữ văn, tiến hành nhập kết quả chấm tự luận theo 2 vòng độc lập, sau đó đối sánh để đảm bảo không có sai sót rồi mới cập nhật kết quả chấm thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi. Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu thống kê kết quả thi của các địa phương, trong trường hợp cần thiết sẽ chấm thẩm định các bài thi"- ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Với một loạt giải pháp kỹ thuật trên, ông Mai Văn Trinh cho hay năm 2019, kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố chậm 3 ngày so với năm 2018. Cụ thể, thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 là 14-7.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là 652.980, chiếm 73,65%. Công tác đăng ký dự thi thuận lợi, trôi chảy, không có trục trặc. Trong tổng số hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019 có 38.389 thí sinh tự do, chiếm 4.33%. Số thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 302.157 em, chiếm 34,08%. Số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội là 468.140 em, chiếm 52,8%. Có 27.165 thí sinh chọn cả 2 bài khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, chiếm 3,06%.

Yến Anh