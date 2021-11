Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Hà Nội vừa có chủ trương cho học sinh đi học trở lại. Nhưng thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại là lúc số ca dương tính hằng ngày khoảng trên dưới 10 ca nhưng từ tuần này, số ca bệnh tăng, do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt.



Đối với việc học sinh quay lại trường học, ông Chử Xuân Dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định. Các địa phương, nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải bảo đảm an toàn. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp Sở Y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra, chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh khi đến trường... Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đến nay, các giáo viên hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 97,06%; tiêm mũi 2 đạt 72,85%.

Không chỉ Hà Nội có điều chỉnh linh hoạt, do xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng, nhiều địa phương cũng đã khẩn cấp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến, dù học sinh nhiều nơi mới đến trường học tập được hơn 1 tuần. Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ ngày 3-11 đã có văn bản yêu cầu các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đối với vùng có nguy cơ cao tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Phú Thọ hiện có nhiều trường hợp mắc Covid-19 là học sinh và giáo viên; hàng ngàn giáo viên, học sinh là F1 hiện đang thực hiện cách ly tập trung và tại nhà. Địa phương đang rà soát, tổng hợp số liệu phụ huynh đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi.

Từ ngày 3-11, học sinh toàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã dừng đến trường để phòng chống dịch. Cấp tiểu học, trung học được dạy online còn trẻ mầm non được nghỉ. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện vẫn học trực tiếp song phải bảo đảm quản lý chặt chẽ giáo viên, học sinh. Trước đó, từ ngày 1-11, toàn bộ học sinh các trường học trên địa bàn huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã tạm dừng đến trường

Sau một tuần thí điểm học trực tiếp ở 16 trường tại 2 huyện Đầm Dơi và Thới Bình, ngày 2-11, tỉnh Cà Mau đã thông báo cho tất cả trường học tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến. Khối mầm non, tiểu học tiếp tục chưa dạy và học trực tuyến.

TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cũng ra thông báo khẩn, cho học sinh tại tất cả trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2-11 do phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. TP Thái Nguyên đang triển khai xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên một số trường học liên quan trên địa bàn.

Trong khi đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có học sinh mắc Covid-19, nhiều trường học ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) phải tạm dừng việc dạy và học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến kể từ 12 giờ ngày 2 đến hết 8-11. Còn tại tỉnh Hà Giang, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp nghỉ học từ ngày 1 đến hết 13-11. Với Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hà Giang và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ, 100% học sinh nghỉ học nhưng ở tại trường. Thời gian nghỉ học từ ngày 1 đến hết 13-11.