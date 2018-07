Những vụ bê bối thi cử gây chấn động trước vụ "Hà Giang"

19/07/2018 14:59

Những ngày qua, scandal sửa điểm thi ở Hà Giang đã làm rúng động dự luận nước nhà. Hơn 330 bài thi đã được nâng điểm, có thí sinh có tổng điểm được nâng đến 29,95 so với điểm chấm thẩm định. Việc này biến scandal này trở thành vụ sửa điểm chưa từng có trong lịch sử giáo dục Việt Nam.



Bên cạnh vụ ở Hà Giang, trước đó, nước ta có nhiều vụ bê bối về thi tốt nghiệp chấn động khác liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Liên minh ma quỷ" ĐBSCL

Kỳ thi tốt nghiệp 2011, 11 tỉnh, thành phố ở ĐBSCL bắt tay nhau qua một cuộc họp được tổ chức vào ngày 5-6-2011 ở TP Cần Thơ để thống nhất đáp án theo hướng mở, với mục đích nới lỏng việc chấm điểm thi tốt nghiệp.

Các thông tin cho thấy không chỉ có môn ngữ văn mà tất cả các môn tự luận, kể cả môn toán cũng có biên bản thống nhất một đáp án mở cho cả hệ phổ thông lẫn GDTX. Kết quả, tỉ lệ tốt nghiệp THPT ở các tỉnh ĐBSCL năm đó đều tăng so với năm trước, đặc biệt điểm thi môn văn khá cao

Ngày 18-6, Bộ GD-ĐT đã có ý kiến chính thức về chuyện 11 địa phương ở ĐBSCL: Không cho phép các hội đồng chấm thi tự xây dựng và sử dụng các hướng dẫn chấm thi khác với hướng dẫn của bộ.

Giám thị nhận tiền làm ngơ cho thí sinh gian lận

Vụ việc này diễn ra năm 2006 tại Trường THPT Phú Xuyên A, Hà Nội. Thầy Đỗ Việt Khoa - một trong những giám thị tham dự coi thi tốt nghiệp tại trường này - đã tố giám thị nhận 700.000 đồng/người để bỏ qua việc học sinh sử dụng tài liệu. Thầy Khoa đã quay video ghi lại cảnh giáo viên tại trường bỏ vị trí, nhân viên phục vụ vào tận phòng thi phát bài giải cho thí sinh.

Sự việc được Bộ GD-ĐT tiếp nhận và thanh tra đột xuất, chứng kiến cảnh phao vứt ào ào qua cửa phòng thi. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đã yêu cầu lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tây báo cáo tình hình và xử lý tập thể, cá nhân liên quan.

Nhờ đó, tháng 7-2006, Bộ GD-ĐT phát động phong trào "Hai không" - nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.

Thí sinh ngồi lên bàn chép bài nhau

Tháng 9-2006, trên mạng xuất hiện 4 đoạn video về cảnh thi cử tại hội đồng thi Nam Đàn 2, tỉnh Nghệ An. Trong video, các thí sinh túm tụm lộn xộn, nháo nhác tự nhiên trao đổi bài, ngồi trên bàn chép bài nhau. Các đoạn clip được công khai sau thời gian thi vài tháng do tác giả - giáo viên Lê Đình Hoàng dạy Địa lý tại trường THPT bán công Thanh Chương, Nghệ An - sợ bị trả thù. Thời gian sau, để phối hợp với các cơ quan điều tra, thầy Hoàng đã công khai danh tính.

Đến ngày 27-9-2006, đoàn thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An đã điều tra và xử lý vụ việc tiêu cực này. Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 3579 tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Đình Hoàng.

Bê bối ở Trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, tại Trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang), một học sinh đã dùng bút bi có chức năng quay hình ghi lại hình ảnh giám thị ném bài giải môn thi vào phòng cho thí sinh thoải mái chép. Ngay sau môn thi cuối cùng kết thúc ngày 4-6-2012, giáo viên Nguyễn Danh Ngọc (dạy thể dục Trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang) đã cung cấp cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa một clip dài gần 10 phút quay cảnh nhốn nháo trong phòng thi tại hội đồng này.

Sau khi được Bộ GD-ĐT chỉ đạo qua hai tháng thanh tra, Sở GD-ĐT Bắc Giang đã quyết định kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan. Năm 2013, GS Ngô Bảo Châu gọi vụ bê bối ở trường THPT dân lập Đồi Ngô là "chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người" vì lần đầu thấy thí sinh quay lại cảnh giám thị vi phạm quy chế thi.

