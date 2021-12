UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Theo đó, yêu cầu của kế hoạch học tập trực tiếp là đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở; tận dụng tối đa khoảng thời gian học tập trực tiếp ở những địa phương, những cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và giúp ổn định xã hội.

Kế hoạch được chia thành các giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn chuẩn bị: Tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trước ngày 5-12; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên vào ngày 8-12; tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh vào ngày 10-12.

Giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp: Từ ngày 13 đến ngày 25-12: Thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần dành cho tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Từ tuần thứ 2: Trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Đối với huyện Cần Giờ: Trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12.

Giai đoạn từ ngày 27-12: Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Căn cứ kết quả học tập trực tiếp sau 2 tuần và tình hình dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND TP xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3-1-2022.

Kế hoạch của UBND TP HCM nêu rõ: Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ở một số khối lớp để một số cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Sau đó, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà.



Ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp hoàn chỉnh.

Nguyên tắc tổ chức dạy học trực tiếp: UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện ban hành kế hoạch và quyết định việc dạy học trực tiếp, chuyển trạng thái hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cơ sở giáo dục cấp THPT hoạt động theo cấp độ dịch của TP HCM; các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo quy định của TP Thủ Đức hoặc quận, huyện mà trường đang trú đóng. Ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ 2 hằng tuần do UBND TP HCM công bố theo quy định.

Các cơ sở giáo dục phải được đánh giá an toàn trường học theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp và được kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học trực tiếp.

Cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp là các cá nhân không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch.