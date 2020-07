Ngày thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10, mặc dù theo lịch thi, phải đến 7giờ30 phút sáng các thí sinh mới bắt đầu nhận phòng nhưng từ 6 giờ kém đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi.

Phụ huynh nào khi đưa con đến điểm thi cũng là căn dặn, hỏi han và kiểm tra kỹ lại thêm một lần nữa trước khi bước vào phòng thi.

Giáo viên của trường THCS đến tận điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) để điểm danh học sinh trường mình, đảm bảo không em nào vắng

Học sinh kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ cần thiết trước khi vào phòng thi

Nhiều học sinh tranh thủ ăn sáng, nạp năng lượng cho buổi thi đầu tiên

Nữ sinh tranh thủ ôn bài trước cổng điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh)





Phụ huynh lặng lẽ đứng ở ngoài cổng trường chờ đợi con mình với vẻ mặt lo lắng

Trong thời gian chờ đợi, các phụ huynh cũng lộ vẻ hồi hộp không kém các con của mình đang trong phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 82.303 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Sở đã chọn lựa 135 trường trung học có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn thi cử để làm điểm thi (trong đó có 125 điểm thi vào lớp 10 thường và 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên). Sở cũng đã có quyết định triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Dự kiến gần 16.000 em không trúng tuyển.

Tại điểm thi THPT Trưng Vương, có tổng cộng 790 thí sinh. Đây là một trong 10 điểm thi chuyên của thành phố năm nay.

Thí sinh ôm ủng hộ tinh thần nhau trước khi bắt đầu thi

Có học sinh đã khóc vì xúc động và lo lắng

Mặc dù đến điểm thi tại Trường THPT Trưng Vương (quận 1) trễ giờ nhưng thí sinh vẫn thong thả xem phòng thi

Có thí sinh vui vẻ, hứng khởi, sẵn sàng vào phòng thi

Phụ huynh động viên con an tâm vào phòng thi làm bài tốt

Chị Đỗ Thị Lâm Châu (quận Bình Tân) cho biết con chị có nguyện vọng thi vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai,mặc dù con đã có sự chuẩn bị rất kỹ trước ngày thi nhưng vẫn bồi hồi, lo lắng. Chị khuyên con nên tự tin và làm bài hết sức mình để có kết quả tốt nhất.

Anh Đoàn Thi An, có con là học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp) chia sẻ, trước ngày thi con anh mang tâm trạng lo lắng dù sức học tốt. "Bé đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi nhưng vẫn lo nhiều, tôi đã động viên con làm hết sức mình và kết quả ra sao cũng không căng thẳng" – anh An cho biết thêm. Con anh An đặt nguyện vọng thi vào Trường chuyên Lê Hồng Phong và Trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Em Lê Hoàng Nhật Vy đặt nguyện vọng thi vào Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) chia sẻ em rất lo lắng hồi hộp trước khi vào phòng thi, em đã học bài kỹ và sẵn sàng "chiến đấu" hết mình.