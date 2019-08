Hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 CD bị in lậu

Ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết hoạt động in lậu, in nhái, tiêu thụ sách giả đang là vấn đề nhức nhối và có xu hướng ngày càng gia tăng cả về phạm vi và quy mô. Theo thống kê của NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, đã phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu, tàng trữ để tiêu thụ lậu tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Những ấn phẩm giáo dục giả, lậu được bán công khai tại nhiều cửa hàng, nhà sách lớn nhỏ, thậm chí còn được bán trong các cơ sở giáo dục - đào tạo, bán vào các nhà trường.