Sinh viên lập trình trang web giải quyết vấn đề thất nghiệp

24/07/2018 22:15

Nhóm Helios nhận ra rằng một trong những nguyên nhân chính khiến sinh viên ra trường không có việc làm là do chọn sai ngành, sai trường sau khi học xong THPT. Vì vậy, sinh viên dễ chán nản, thậm chí bỏ học giữa chừng, nhiều sinh viên học xong lại không chọn được công việc phù hợp. Điều nay không chỉ dẫn đến vấn đề thất nghiệp mà chất lượng công việc của cá nhân, tập thể cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Trước suy nghĩ đó, chỉ hơn một ngày nhóm Helios đã cho ra mắt một diễn đàn chia sẻ thông tin hỗ trợ học sinh THPT trong việc lựa chọn ngành học, trường học với tên gọi "We know we share". Đây là một trang web giúp các bạn học sinh THPT có thể tìm được người tư vấn phù hợp với nguyện vọng, sở thích, thông tin các bạn đưa ra khi sử dụng web.

Nhóm Helios nhận giải tại cuộc thi "KMS Hackathon - 30 hour hacking for Social Impacts". (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trang web có thể tìm và tự động kết nối thông tin của người dùng đến các sinh viên, cựu sinh viên đóng vai trò là tư vấn viên sao cho họ phù hợp, liên quan với nhau nhất. Từ đó, tư vấn viên có thể đưa ra câu trả lời chất lượng, tư vấn giải đáp các thắc mắc của người dùng.

Sản phẩm này đã giúp nhóm giành được 3 giải thưởng tại cuộc thi "KMS Hackathon - 30 hour hacking for Social Impacts". Cụ thể, nhóm nhận được giải "Prospect" dành cho đội thi là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất; giải một trong những nhóm hoàn thành phần thi vòng loại sớm nhất và giải sản phẩm được yêu thích nhất theo bình chọn trên Fanpage.

Bạn Đỗ Thành Nhơn, sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ thông tin ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, trưởng nhóm Helios, chia sẻ: "Việc chọn ngành nghề sau khi học xong THPT là một bước ngoặt lớn vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, nhóm muốn tạo một diễn đàn tư vấn để giúp các bạn định hướng đúng ngay từ đầu con đường sau này".

Trong tương lai, Nhơn cùng các thành viên trong nhóm hy vọng sản phẩm sẽ hoàn thiện và trở thành công cụ cung cấp các thông tin hữu ích cho học sinh THPT, đem lại lợi ích cho cộng đồng.





Thu Hà - Kim Anh