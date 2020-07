Chiều 19-7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT Cầu Giấy nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến việc thông báo nhầm địa điểm thi của thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên tiếng Anh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Trước đó, tối 18-7, một số phụ huynh có con đăng ký dự thi môn chuyên Tiếng Anh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã phản ánh việc phiếu báo dự thi in nhầm thông tin địa điểm dự thi từ Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ sang Trường THCS Nguyễn Trãi - Hà Đông.



Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, vì lí do kĩ thuật, Phòng GD-ĐT Cầu Giấy (đơn vị in phiếu báo dự thi) đã nhầm trong việc in thông báo địa điểm dự thi. Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng GD-ĐT Cầu Giấy rà soát, thông tin đến phụ huynh và học sinh để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Nhiều phụ huynh bức xúc việc tin nhắn gửi vào nửa đêm nên đến sát giờ thi mới biết chuyển địa điểm

Trong buổi thi sáng 19-7 đã có 7 thí sinh nhầm địa điểm dự thi tại Điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ được Sở GD-ĐT Hà Nội, Điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ cùng Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh quận Hà Đông bố trí lực lượng tình nguyện viên cùng với phương tiện đưa đến địa điểm dự thi đúng thời gian quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, phụ huynh có con thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) sáng nay 19-7 phản ánh giấy báo dự thi ghi sai địa điểm thi môn tiếng Anh. Theo đó, giấy báo dự thi ghi địa điểm thi ở điểm thi THPT Nguyễn Huệ, trong khi điểm thi này chỉ có từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 30.

Từ phòng thi số 31 trở đi chuyển địa điểm thi về trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông mà thí sinh không hề được thông báo. 12 giờ đêm qua 18-7, Sở GD-ĐT Hà Nội mới gửi thông báo yêu cầu các nhà trường liên hệ cho thí sinh trong đêm để thông báo về sự cố. Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 19-7, nhiều phụ huynh có nhận được tin nhắn từ nhà trường thông báo về việc các thí sinh từ phòng thi số 3-41 sẽ thi tại địa điểm THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) thay vì Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ như phiếu báo thi.

Nhiều phụ huynh bức xúc việc tin nhắn gửi vào nửa đêm rạng sạn nên không biết và phải đến sáng nay 19-7 sát giờ thi của con mới biết thông tin này. Thậm chí có những phụ huynh không nhận được tin nhắn và đưa con đến địa điểm thi cũ, lúc đó mới được hướng dẫn đưa con sang địa điểm thi mới.