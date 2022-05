Trước đó, UBND TP HCM đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT TP làm rõ trách nhiệm liên quan (nếu có) theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT về Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 tại Hội đồng thi TP HCM.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở đã có thiếu sót trong quá trình thực hiện tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở TP HCM.

Vị lãnh đạo này cho biết Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Để tạo thuận lợi cho các thí sinh dự thi, các hội đồng thi được thành lập tại địa phương. Đồng thời, cán bộ coi thi chủ yếu được Bộ GD-ĐT phân công đến từ các địa phương khác nhằm bảo đảm tính công bằng và khách quan cho kỳ thi.

Để tổ chức thi, Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD-ĐT đã triển khai các khâu đăng ký, cấp số báo danh và sắp xếp phòng thi để các địa phương gửi dữ liệu và tổ chức thực hiện trên phần mềm của Cục Quản lý chất lượng.

Thông tin cụ thể về từng kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM đã có phản hồi:

Về việc một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở GD-ĐT có số lượng thí sinh vượt quy định, theo Sở GD-ĐT TP, số lượng các đội tuyển một số môn thi của TP HCM có vượt quá 6 thí sinh là do 2 năm liên tiếp môn đó có kết quả trên 80% thí sinh đoạt giải.

Việc này được Cục Quản lý Chất lượng của Bộ GD-ĐT cho phép bằng văn bản. (Được biết, kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Cục quản lý chất lượng trong việc này).



Vấn đề thứ hai: Sở đã không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh theo đúng quy định mà xếp thí sinh của 3 đơn vị dự thi tại các phòng thi riêng biệt (đối với môn tin học và tiếng Anh).

Theo giải thích của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, thiếu sót của Sở trong việc này chính là không báo cáo bằng văn bản với Bộ GD-ĐT. Trên thực tế, Hội đồng coi thi học sinh giỏi quốc gia tại TP HCM là hội đồng ghép 3 đơn vị gồm: Sở GD-ĐT TP, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH QG TP HCM và Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm (ĐHSP) TP HCM).

Sở GD-ĐT TP là đơn vị đại diện cho 3 đơn vị trên, thực hiện khai báo dữ liệu trên phần mềm của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD-ĐT. Thực tế là Cục đã cấp 3 mã số báo danh cho 3 đơn vị là: Sở GD-ĐT TP là 58, Phổ thông Năng khiếu ĐHQG là 66, Trung học Thực hành ĐHSP là 70.

Do mã số của các đơn vị là khác nhau nên phần mềm sắp xếp theo thứ tự A, B, C... của thí sinh ở mỗi môn thi theo từng đơn vị dự thi. Sở đã xếp thí sinh thi môn tiếng Anh và tin học theo từng đơn vị dự thi (tức là thí sinh thuộc 3 đơn vị trên thi tại 3 phòng khác nhau), giúp quá trình coi thi diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ công việc cho hội đồng có nhiều thí sinh thi ngoại ngữ và Tin học. Cụ thể như:

Đối với môn tiếng Anh: Tổng số thí sinh dự thi của ba đơn vị là 26 và phân chia thành 3 phòng thi vì môn Ngoại ngữ có phần thi Viết và Nói, danh sách phòng thi Viết và Nói phải trùng nhau, phải bảo đảm thời gian thi thi nói kết thúc cùng lúc với các hội đồng trên toàn quốc. Thời lượng phần thi nói của mỗi thí sinh là 20 phút (không tính đến các sự cố bất thường có thể xảy ra), nếu phòng thi có số lượng quá đông sẽ không đảm bảo thời gian kết thúc Hội đồng coi thi.

Đối với môn tin học: Giám thị phải thực hiện việc in bài và sao chép bài thi của thí sinh lên đĩa CD, nếu phòng thi có số lượng 20 thí sinh thì công tác thu bài, in bài và sao chép bài thi lên đĩa CD sẽ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cả Hội đồng, do đó Hội đồng coi thi phân chia thành 2 phòng tin học, mỗi phòng 10 thí sinh.

Về việc mở đề thi trước thời gian cho phép, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM thông tin trường hợp này xảy ra đối với môn thi tiếng Anh. Hội đồng coi thi tại TP HCM có 26 thí sinh thi học sinh giỏi môn tiếng Anh ở 3 phòng thi nhưng Bộ GD-ĐT chỉ chuyển đến TP HCM 1 phòng bì đề thi (thay vì 3 phong bì đề thi cho 3 phòng). Sau khi bàn bạc, chủ tịch hội đồng coi thi và phó chủ tịch hội đồng coi thi phụ trách chuyên môn tại TP HCM (là cán bộ thuộc các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành khác. Không phải cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM) đã thống nhất mở phong bì đề thi môn tiếng Anh trước thời gian cho phép để kiểm tra và phân chia cho 3 phòng thi.