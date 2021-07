Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, để bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những TS thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp tham gia xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các trường ĐH thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng TS đặc cách.



Cụ thể, về chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán, dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỉ lệ TS đặc cách trên tổng số TS có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ. Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác.

Đối với các ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay các cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT, đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành/chương trình đào tạo này tương ứng tỉ lệ TS đặc cách trên tổng số TS có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

Cũng theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp, tạo thuận lợi cho TS, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 2 ĐHQG (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9-2021) và các phương thức khác. Bộ GD-ĐT cho hay sẽ phối hợp với 2 ĐHQG và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng TS đặc cách. Hai trường này sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho TS đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10-8 và tổ chức cho TS đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 2 ĐHQG, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với 2 ĐHQG trong việc tổ chức cho TS đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Thứ trưởng Bộ GD-DT Hoàng Minh Sơn cho biết các trường thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Với các trường thi năng khiếu, nếu có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh, thì có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về kế hoạch, phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể số lượng TS đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ GD-ĐT tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể.