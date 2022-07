Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT 2022

Đúng 14 giờ chiều nay (6-7), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tại Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi, là một trong những địa phương có lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Ghi nhận của PV tại điểm trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) từ 13 giờ 30 phút, các thí sinh bắt đầu có mặt tại đây để chờ làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi năm 2022.

Trước khi vào phòng nghe phổ biến quy chế thi, các thí sinh tập trung tại khu vực dán danh sách phòng thi và sơ đồ phòng thi để nghe các tình nguyện viên hướng dẫn hướng đi đến phòng thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của điểm thi đã được triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng tổ chức kỳ thi.

Cơ sở vật chất, điều kiện kèm theo đã chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi THPT 2022.

Đúng 14 giờ, cán bộ coi thi bắt đầu gọi các thí sinh lần lượt theo số báo danh vào phòng để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi THPT 2022.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, toàn huyện năm nay có 2.298 thí sinh dự thi chia làm 103 phòng thi. Trong đó, có 82 thí sinh tự do và 8 phòng thi dự phòng. Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng với tổng số gần 4.600 phòng thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp THPT, nghe phổ biến lại lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh mang theo thẻ căn cước công dân (CCCD) và giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thí sinh tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi) để làm thủ tục dự thi, xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân.

Nếu thấy có bất cứ những sai sót nào về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, cần báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi. Với những trường hợp thí sinh bị mất thẻ CCCD hoặc các giấy tờ cần thiết khác, các em cần phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để kịp thời xử lý.

Tương tự, tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, khâu làm thủ tục cũng diễn ra khá nhanh.

Sau 30 phút, các thí sinh đã nghe phổ biến quy chế xong.

Tại TP HCM, gần 90.000 thí sinh cũng đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Tại điểm thi trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1), bộ phận hỗ trợ và tiếp sức mùa thi của các trường đại học đã tập trung ngay cổng để hướng dẫn thí sinh. Nhiều phụ huynh cũng đã dành thời gian để đưa đón con cho yên tâm.

Anh Vũ Ngọc Quang, phụ huynh ở quận Tân Phú, chia sẻ: "Con không biết chạy xe, thêm thời tiết bất thường với hay kẹt xe nên tôi chở con đi sớm cho chủ động. Hai ngày tới, tôi sẽ tìm chỗ ngủ nghỉ vào buổi trưa để con có sức cho bài thi buổi chiều. Chỉ mong con thoải mái mà làm bài thật tốt".

Anh Vũ Ngọc Quang (quận Tân Phú) dặn dò con tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa.

Em Phan Vũ Minh Hoàng, học sinh lớp 12CT trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết: "Hôm nay em cảm thấy khá hồi hộp; tuy nhiên, em không lo lắng hay thức khuya quá mà cố gắng thư giãn, ôn lại kiến thức cơ bản và đi ngủ sớm. Em mong các môn đạt từ 8 điểm trở lên".

Em Nguyễn Đức Danh, học sinh lớp 12CL trường THPT Trần Đại Nghĩa, nói: "Em học giỏi đều tất cả các môn nên không quá áp lực với kỳ thi này. Em có tìm hiểu kỹ thông tin về kỳ thi này và tìm đề các năm trước để giải nên cảm thấy đề thi có mức độ vừa sức với em. Hơn nữa, em đã có kết quả xét tuyển học bạ vào các trường đại học mình mong muốn nên chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp".

Bộ phận Tiếp sức mùa thi cổ vũ cho thí sinh.

Theo cô Trần Thị Thơm - Phó Hiệu trưởng trường THPT Ten-lơ-man, Trưởng Cụm thi THPT Trần Đại Nghĩa - điểm thi này có 547 thí sinh dự thi, 88 cán bộ giáo viên coi thi và 25 phòng thi chính thức. Chúng tôi cũng bố trí 03 phòng dự phòng dành cho thí sinh F0 hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Ngoài ra, sẽ có 1 phòng giữ đồ cách xa khu vực thi, bảo đảm khoảng cách 25m theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Các thí sinh tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa xem danh sách dự thi và sơ đồ phòng thi.

Thí sinh gửi tư trang cá nhân tại phòng giữ đồ, điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Ngoài ra, cô Trần Thị Thơm cũng cho biết lưu ý thí sinh không đem những đồ vật không cần thiết để tránh phải xếp hàng, mất thời gian khi gởi đồ trong khu vực này.

Tại điểm thi Trường THCS Lý Tự Trong (Gò Vấp), 596 thí sinh đã có mặt để làm thủ tục và nghe quy chế thi, vắng 4 thí sinh chưa rõ lý do. Thầy Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện từ tuần trước, không gặp nhiều khó khăn. Nhà trường đã chuẩn bị 6 máy đo thân nhiệt, 2 phòng để đồ cho học sinh, 2 phòng cho giáo viên, cách 25 mét với phòng thi để đảm bảo an ninh. Điểm thi này có 25 phòng với 96 cán bộ coi thi bao gồm cả an ninh, công an.

Thí sinh tại điểm Trường THCS Lý Tự Trong (Gò Vấp) làm thủ tục

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) có 599 thí sinh dự thi. Có mặt tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh đều tỏ ra thoải mái. Thí sinh Hoàng Lê Minh Quân, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết bước vào kỳ thi em không còn lo lắng gì vì đã ôn tập kỹ lưỡng các nội dung cần thiết. Năm nay, em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành kiến trúc của Trường ĐH Kiến Trúc TP HCM; nguyện vọng 2 cũng ngành kiến trúc của Trường ĐH Văn Lang. Em đã thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức và dự thi năng khiếu do Trường ĐH Kiến Trúc tổ chức. Hiện em đang chờ kết quả của Trường ĐH Kiến Trúc.

Thí sinh tại điểm Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) được hướng dẫn làm thủ tục

Cũng ở điểm thi này, thí sinh Vũ Bảo Huy Thái, cho biết em không lo lắng gì, cũng không còn áp lực điểm số khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, em thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức và đã đủ điểm để trúng tuyển ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Quốc tế. Giờ em chỉ cần thi và tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện trúng tuyển ĐH. Ngoài Trường ĐH Quốc tế, Thái cũng đang chờ kết quả từ Trường ĐH Kinh tế TP HCM theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực vào ngành Quản trị nhân sự.

Bà Lương Thị Minh Nguyệt, trưởng điểm thi, cho biết do không có thí sinh tự do nên tất cả thí sinh thi đủ 3 môn bắt buộc và 1 bài thi tự chọn. Trong buổi làm thủ tục dự thi, có 8 thí sinh vắng do vấn đề sức khỏe và được thông báo sẽ làm thủ tục ở buổi thi đầu tiên.



Một số hình ảnh thí sinh làm thủ tục tại điểm thi trường THCS Lữ Gia, quận 11: