Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc vụ giáo sư

05/03/2018 20:05

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017.

Xét báo cáo số 42 ngày 28-2-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 2-3-2018, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 (như báo cáo số 42 nêu trên của Bộ GD-ĐT).



Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội - Ảnh: Nguyễn Nam

Thường trực Chính phủ cũng kết luận Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này.

Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

Trước đó, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết việc xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 là việc làm thường niên. Ông Hùng cũng thừa nhận số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng nhiều so với năm trước.

Về lý do, ông Hùng cho biết do thời gian tiếp nhận hồ sơ các ứng viên của năm 2017 kéo dài hơn 6 tháng so với năm 2016.

"Trong 6 tháng đó, các ứng viên tiếp tục tích lỹ thêm các điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư" - ông Hùng giải thích.

Ngoài ra, cũng có lý do là do nhà nước có chính sách hỗ trợ nên số người được đào tạo bài bản ở nước ngoài, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, có nhiều bài báo quốc tế, công trình khoa học lớn cũng tăng lên. Cùng đó, do các trường đại học, các cơ sở giáo dục ngày càng muốn nâng cao chất lượng giảng viên nên số lượng cán bộ được tạo điều kiện để đạt các chức danh giáo sư, phó giáo sư cũng tăng.

"Ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 nhìn chung tăng lên so với các năm trước, năng lực ngoại ngữ cũng tăng lên rất nhiều. Theo kết quả Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố, tổng số ứng viên đạt là 1.226/1.537 (đạt 79,76%). Tỉ lệ 79,76% cũng chỉ tương đương những năm trước" – ông Hùng nhận định.

Trước ý kiến của dư luận về việc số hồ sơ giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, ông Hùng cho biết Bộ GD-ĐT đã yêu cầu rà soát kỹ các hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

"Nếu phát hiện trường hợp nào không đáp ứng sẽ kiên quyết không công nhận. Với những trường hợp đơn thư tố cáo thì cũng sẽ xem xét xử lý theo pháp luật về tố cáo" - ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: "Đến nay, Bộ GD-ĐT đã có báo cáo việc rà soát trên. Trong đó, có những ứng viên chưa đủ đề tài, bài báo, giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học. Bộ GD-ĐT và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước báo cáo có 94 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có đơn thư tố cáo và hồ sơ cần xác minh thêm".

Theo ông Dũng, hiện Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đang tiếp tục đánh giá, rà soát lại những ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

"Quan điểm của Thủ tướng là làm nghiêm túc vấn đề này, từ đó đánh giá thực chất các ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư" – ông Dũng cho hay.





Thế Dũng