Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH FPT và FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 7-11.



Trường Đại học FPT ký kết hợp tác với FIRST (Mỹ)

Theo thoả thuận hợp tác, Trường ĐH FPT được FIRST trao quyền tổ chức giải thi đấu robot theo thể thức và tiêu chuẩn của FIRST (Mỹ) tại Việt Nam - FIRST Tech Challenge Vietnam (FTC Vietnam). Giải đấu dành cho học sinh THCS và THPT (từ lớp 7 - lớp 12) trên toàn quốc, tham gia thi theo nhóm từ 3 - 15 thành viên và một cố vấn chuyên môn (mentor).

Các đội được yêu cầu sử dụng một số trang thiết bị cơ bản giống nhau theo tiêu chuẩn quốc tế (bộ thiết bị KIT cơ bản gồm mạch điều khiển, động cơ, cảm biến), cùng với việc tự do vận dụng kiến thức, kỹ năng lập trình, kết cấu cơ khí… để thiết kế các sản phẩm robot giải quyết được đề bài mà cuộc thi đưa ra.

Với chủ đề "Thế hệ trẻ kiến tạo tương lai" và thách thức FIRST IN SHOW, các đội tham dự cuộc thi sẽ phải thiết kế robot có khả năng vẽ tranh, làm các công việc sáng tạo cùng con người.

FTC Vietnam sẽ chọn ra một đội xuất sắc nhất (Inspire Award) giành quyền đại diện quốc gia tham gia thi đấu tại FIRST Tech Challenge toàn cầu, tổ chức ở Mỹ vào tháng 4-2024.

Đội tuyển robot của các trường phổ thông tham gia thi đấu tại sự kiện chiều 7-11

Để hỗ trợ cho các học sinh THCS và THPT trên toàn quốc tiếp cận FTC, Trường ĐH FPT cũng tổ chức chương trình Vietnam Open Robotics Challenge (VORC) với các điểm thi và hỗ trợ khu vực được đặt tại 5 cơ sở của ĐH FPT trên toàn quốc ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ và TP HCM.

Học sinh tại các trường phổ thông sẽ được huấn luyện để tham gia làm quen với robot ở dạng thức đơn giản hơn cũng như theo hình thức mô phỏng trực tuyến. Các đội đạt giải cao tại các vòng thi khu vực sẽ được hỗ trợ bộ linh kiện robot tiêu chuẩn và kinh phí để tham gia vòng thi chính thức của FTC tại Hà Nội vào tháng 2-2024.

Những năm gần đây, nhiều đội tuyển học sinh, sinh viên Việt Nam đạt thành tích tốt tại các giải đấu robot quy mô toàn cầu.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, sở hữu lực lượng lao động trẻ tiềm năng, có khả năng ứng dụng những công nghệ cao như AI, Big Data… hay các ngành đang là xu thế của thế giới như chip và vi mạch bán dẫn.