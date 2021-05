UBND TP HCM ra chỉ thị khẩn về các kỳ thi

Chiều 13-5, UBND TP HCM đã ra chỉ thị khẩn về công tác tổ chức các kỳ thi, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi, bố trí tại mỗi điểm 1 cán bộ y tế trực trong thời gian thi; thực hiện khử khuẩn trước ngày bắt đầu làm việc một ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ; hỗ trợ phương tiện và nhân sự thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh đầu mỗi buổi thi. Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; hỗ trợ, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. UBND TP HCM cũng giao Sở GD-ĐT TP chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm công tác ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Giao Công an TP phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch...