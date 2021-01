Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có công văn gửi lãnh đạo các đơn vị giáo dục về chấn chỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM.



Cụ thể, Sở GD- ĐT TP HCM giao trách nhiệm cho hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa. Khi xây dựng chương trình, phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là trọng tâm, hàng đầu. Rà soát kỹ các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; khuyến khích các đơn vị tổ chức tiền trạm địa điểm tổ chức trước khi xây dựng các phương án an toàn cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về chương trình, nội dung, địa điểm, khoảng cách di chuyển và thời gian tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, lưu ý các hoạt động phải thật sự đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng có liên quan và phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý học sinh, sinh viên tham gia.

Tiêu chí an toàn cho HS phải đặt lên hàng đầu trong các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NLĐO

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có thu phí phải dựa trên nguyên tắc thu đủ bù chi và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường chỉ tiếp nhận các trường hợp đăng ký tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là học sinh, sinh viên đang học tại trường.



Đặc biệt, nhà trường phải có phương án phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý những trường hợp không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường tổ chức, không để học sinh tự di chuyển đến địa điểm nhà trường tổ chức ngoại khóa hoặc địa điểm khác bằng phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng trong điều kiện không có người thân, thầy cô quản lý.

Trước đó, tại TP HCM, một học sinh khối 4 một trường tiểu học tại quận 8 gặp tai nạn đuối nước và tử vong trong quá trình đi ngoại khóa tại Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương).