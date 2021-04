So với năm học 2020-2021, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm nay đã giảm. Trong khi đó, số học sinh THCS sẽ tốt nghiệp thời gian sắp tới là khoảng 99.000 em, cao hơn năm học trước, nên dự kiến cuộc cạnh tranh vào lớp 10 sẽ tiếp tục căng thẳng.



Giảm gần 1.200 chỉ tiêu

Năm học 2021-2022, TP HCM có 114 trường THPT công lập với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 67.989. Nếu trừ đi số chỉ tiêu tuyển sinh chuyên và chỉ tiêu các lớp tích hợp thì số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường năm học này là 65.329.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM năm 2020 (Ảnh: TẤN THẠNH)

So sánh với năm học 2020-2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường năm nay là 66.520. Như vậy, số chỉ tiêu năm nay giảm 1.191. Số chỉ tiêu giảm, trong khi tổng số học sinh tốt nghiệp THCS lại tăng, cuộc cạnh tranh dành một suất học ở lớp 10 công lập sẽ tiếp tục gay gắt.

Nhìn vào bảng so sánh chỉ tiêu so với năm học trước, các trường THPT tốp đầu tại TP HCM hầu hết đều giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh ở hệ lớp 10 thường, chỉ dao động nhỏ ở một vài trường do có tuyển thêm chương trình tích hợp. Cụ thể, đó là các trường như Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai.

Việc dao động chỉ tiêu, giảm ở một số trường nằm ở các trường thuộc tốp 2 tại TP HCM. Ở tốp này, cũng có một số trường có tổng chỉ tiêu lớp 10 lớn nhất, số chỉ tiêu năm nay không thay đổi so với năm học trước.

Cụ thể, những trường THPT có chỉ tiêu lớn nhất gồm: Marie Curie, Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi. Một số trường khác có chỉ tiêu tuyển sinh ở mức cao như: Trường THPT Tây Thạnh (900 chỉ tiêu), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (890 chỉ tiêu), Trường THPT Võ Thị Sáu (890 chỉ tiêu)…

Ngược lại, những trường có chỉ tiêu ít nhất gồm: Trường THCS-THPT Thạnh An ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, với 45 chỉ tiêu; Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan có số chỉ tiêu tuyển sinh thấp nhất trong các trường THPT công lập với 24 chỉ tiêu.

Cân nhắc khi chọn nguyện vọng

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở từng trường THPT là căn cứ quan trọng để thí sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Hiện nay tại các trường THCS, học sinh lớp 9 đang tiến hành đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10. Sau khi có thống kê, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM sẽ tổng hợp ban đầu về số nguyện vọng đăng ký ở từng trường. Học sinh sẽ căn cứ vào đó để có một lần điều chỉnh nguyện vọng. Theo quy định của Sở GD-ĐT TP HCM, học sinh tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Thay đổi quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới là cả 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ đều tính điểm hệ số 1. Thời gian làm bài với môn ngữ văn, môn toán là 120 phút/môn và môn ngoại ngữ là 90 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được cho theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25.

Môn tiếng Anh sẽ tăng từ 36 câu lên 40 câu. Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT TP HCM, dù tăng số lượng câu hỏi nhưng mức độ kiến thức, cấu trúc đề thi vẫn ổn định, không phải tăng độ khó mà bao quát hơn việc học của thí sinh.

Ngoài ra, đề thi ở cả 3 môn sẽ tiếp tục có những câu hỏi mang tính thực tế, đòi hỏi khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết vấn đề của thí sinh.