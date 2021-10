Tin từ UBND huyện Cần Giờ cho biết, sáng ngày 11-10, Thường trực UBND huyện Cần Giờ đã có buổi họp trực tuyến với Sở GD- ĐT TP HCM, Sở Y tế và Huyện Cần Giờ về phương án mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại của 2 trường Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM).

Theo đó, Thường trực UBND TP ủng hộ chủ trương mở cửa đón học sinh trở lại trường tại 2 trường trên địa bàn xã Thạnh An. Tuy nhiên Thường trực UBND TP HCM đề nghị Sở GD- ĐT, Sở Y tế tiếp tục phối hợp để hỗ trợ huyện Cần Giờ, hỗ trợ 2 trường nói trên để hoàn thiện phương án mở cửa trường học.

Trong đó, UBND TP yêu cầu nghiên cứu xây dựng lại phương án mở cửa trường học, cho HS đi học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% học trực tiếp, 50% học trực tuyến như đề xuất trước đó. Sở Y tế hỗ trợ trường hoàn thiện thêm về công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường.

Học sinh xã Trường Tiểu học Thạnh An, Huyện Cần Giờ thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Đ.Y

Theo chỉ đạo như trên, huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án mở cửa trường học, do vậy thời gian trở lại trường của HS hai Trường Tiểu học Thạnh Anh và THCS-THPT Thạnh An sẽ lùi thêm 1-2 tuần nữa.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về việc mở cửa Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đón HS khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 trở lại học tập vào ngày 11-10; riêng các khối lớp còn lại vẫn tổ chức học tập trực tuyến. Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã khảo sát, kiểm tra và yêu cầu bổ sung một số điều kiện trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 2 cơ sở này.

Tờ trình của Sở GD-ĐT TP HCM căn cứ trên đề xuất của UBND huyện Cần Giờ về tổ chức cho HS xã Thạnh An đi học trở lại vào ngày 4-10. Theo UBND huyện Cần Giờ, việc mở lại trường để HS được học trực tiếp là điều kiện rất cần thiết trong đảm bảo chất lượng giáo dục.