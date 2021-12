Theo ông Trần Văn Toản, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi, huyện đã đề xuất với UBND TP lùi thời gian tổ chức cho HS đến trường học trực tiếp sau một tuần so với thời gian, lộ trình dạy học trực tiếp của UBND TP.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi, huyện đề xuất lùi thời gian học tập trực tiếp là do quá trình khảo sát ý kiến phụ huynh HS về việc cho con trở lại trường học tập trực tiếp, thì tỷ lệ phụ huynh đồng thuận còn thấp, có khối lớp chỉ khoảng 30% phụ huynh đồng ý cho HS quay trở lại trường. Các cơ sở giáo dục tại huyện đã chuẩn bị chu đáo các điều kện cho HS quay trở lại trường theo hướng dẫn của ngành GD-ĐT và ngành Y tế nhưng để phụ huynh an tâm hơn nên trong đề xuất của huyện, thời gian mở cửa trường sẽ vào ngày 20-12.

HS Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) trong ngày đầu tiên học tập trực tiếp tại trường

Được biết, sáng ngày 13-12, hơn 100.000 HS khối lớp 9 và 12 tại TP HCM chính thức quay trở lạu trường học tập trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sau một thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị cho HS đi học lại rất kỹ, học sinh lớp 9,12 đã được tới trường. Theo ông Hiếu, không phải tất cả HS hai khối này đều đi học, mà sẽ được đánh giá theo từng khu vực, được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của TP Thủ Đức, các quận huyện đánh giá kế hoạch thực hiện của nhà trường, đủ đảm bảo an toàn mới đi học. Các trường chỉ đang tổ chức thích ứng với các tình huống để xử lý, nên 2 tuần thí điểm sẽ không đặt nặng việc triển khai kiến thức, làm cho việc đi học lại thành nề nếp, an toàn, để phụ huynh yên tâm là HS thực sự an toàn"

Theo kế hoạch của UBND TP, sau 2 tuần thí điểm, từ ngày 27-12, ngành giáo dục sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Căn cứ kết quả học tập trực tiếp sau 2 tuần và tình hình dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND TP xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3-1-2022.