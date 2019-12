Theo đó, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các trường xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho học sinh

Các trường tiến hành tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh. Trong đó, lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp (cách mở cửa lên/xuống xe; bấm còi gây sự chú ý cho người xung quanh, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh sáng, ký hiệu; sử dụng búa phá kính thoát hiểm trên xe...)

Xe đưa đón làm rơi học sinh tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: cắt từ clip

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng xe ô tô cần phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định, lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất, đạo đức tốt, giao tiếp, ứng xử văn hóa với học sinh, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phân công giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô để chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe, khi lên, xuống xe ô tô, bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ của lái xe. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, về sự an toàn của học sinh.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông khu vực xung quanh trường học, đặc biệt là khu vực cổng trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Báo cáo lên Sở GD-ĐT TP HCM hạn chót ngày 17-12.

Sau khi xảy ra liên tiếp các vụ làm rơi học sinh từ xe đưa đón ở tỉnh Đồng Nai, xe đưa đón bị bốc cháy tại tỉnh Bình Dương, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn số 5513/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 6-12 yêu cầu các Sở GD-ĐT kiểm tra, trà soát và báo cáo hợp đồng vận chuyển của các cơ sở giáo dục có sử dụng xe đưa đón học sinh.