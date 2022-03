GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM trao bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết chương trình đào tạo có thời gian là 2 năm được dạy hoàn toàn tại Việt Nam do ĐH Edith Cowan (Úc) cấp bằng. Chương trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 do các giảng viên Trường ĐH Mở TP HCM giảng dạy và giai đoạn 2 do giảng viên đến từ Đại học Edith Cowan giảng dạy.

Trường ĐH Mở TP HCM và ĐH Edith Cowan thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh từ năm 2017. Qua 5 năm đào tạo, chương trình có 366 học viên theo học.

ĐH Edith Cowan là một trong hai trường đại học hàng đầu của Tây Úc được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Liên tiếp 14 năm liên tục, năm 2021 ĐH Edith Cowan được đánh giá năm sao về chất lượng giảng dạy theo bình chọn về các trường đại học tốt nhất thế giới (2021 Good Universities Guide).

Năm 2020, ĐH Edith Cowan tiếp tục được Times Higher Education (THE) World University Rankings in 2020 vinh danh trong top 100 ĐH hàng đầu thế giới về giảng dạy, nghiên cứu, và trao đổi kiến thức học thuật quốc tế.