Có nơi chỉ 1 học sinh đến trường

Tại Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, trong ngày đầu tiên (6-12) HS đi học trở lại, khối 12 chỉ có 33 HS đến trường. Ngày 7-12, con số này dừng ở 9 HS. Các GV có tiết dạy theo thời khóa biểu vẫn phải có mặt đầy đủ ở trường để sẵn sàng dạy trực tiếp. Với những lớp không có HS nào đến học, GV chuyển sang dạy trực tuyến tại lớp học. Ngày 9-12, chỉ có 1 em đến trường.

Không riêng Hà Nội, phụ huynh nhiều địa phương có con em đi học trực tiếp cũng lo lắng vì dịch bệnh phức tạp. Trước diễn biến 2 F0 là HS của Trường THCS Bắc Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) di chuyển và tiếp xúc nhiều người, chính quyền quận Kiến An đã thống nhất cho hàng vạn HS các cấp trên toàn địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 8-12 để bảo đảm an toàn trong dịch Covid-19. Tương tự, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cũng thông báo khẩn cấp cho HS nghỉ học. Lý do tạm dừng đến trường vì có 1 HS lớp 6A2 của trường là F0 (trước đó HS này thuộc diện F2 vì có mẹ là F1). Trước đó, ngày 6-12, toàn bộ cấp học mầm non, tiểu học, THCS của huyện Thủy Nguyên dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quỳ Châu, Nghệ An - cho biết hiện tại, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 9 trường hợp F0 là học sinh của Trường THPT Quỳ Châu. Tiến hành truy vết, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm F1 là HS có liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Trường THPT Quỳ Châu cho toàn bộ HS nghỉ học, chuyển sang hình thức dạy học online để phòng chống dịch.

Trước đó, để bảo đảm an toàn trường học và sức khỏe HS, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho 19 trường học trên địa bàn huyện tạm dừng cho HS tới trường từ ngày 6-12, cho đến khi có thông báo mới.

