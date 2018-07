Vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang: Bộ Công an chủ trì điều tra

19/07/2018 07:11

Ngày 18-7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang cho biết trong cuộc họp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, sở đã xin ý kiến về việc đề nghị công an tỉnh khởi tố, điều tra những vi phạm về điểm thi THPT. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - là người đề nghị giao cho công an tỉnh.



Tổ công tác của Bộ Công an rà soát khâu chấm thi tại Hà Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo ông Vũ Trọng Hiền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang (người đã trực tiếp nâng điểm hơn 330 bài thi của 114 thí sinh), vẫn đi làm bình thường.

"Sáng nay, ông Vũ Trọng Lương vẫn đang công tác tại sở. Bên công an vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc nên không ảnh hưởng tới công việc của ông Lương. Chưa có án thì làm sao có thể tạm giam, tạm giữ được? Hiện ông Lương đã bị đình chỉ chức danh thư ký tại Hội đồng thi Hà Giang" - ông Hiền thông tin.

Ông Hiền cũng cho biết thêm: "Trong 114 thí sinh được nâng điểm, chúng tôi không biết có bao nhiêu thí sinh là con em quan chức, bởi chỉ nắm được số báo danh. Ngay cả bây giờ các bạn có hỏi giám đốc sở cũng khó có thể chia sẻ được thông tin này".

Đến chiều hôm qua, nhà riêng của ông Vũ Trọng Lương ở TP Hà Giang khóa cửa, không có ai ra vào. Theo người dân sống quanh khu vực này, khoảng 3 hôm nay, gia đình ông Lương chuyển đi chỗ khác, cửa nhà đóng kín mít, không thấy ai trong gia đình ông xuất hiện.

Chiều 18-7, xác nhận với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, bộ đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang. "Ngay từ đầu, đoàn công tác Bộ Công an đã chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát. Không cần cơ quan nào đề xuất mà khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật" - vị lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh.

Trước thông tin Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang kiến nghị công an tỉnh vào, vị lãnh đạo Bộ Công an nói trên khẳng định: "Bộ Công an đã chủ trì thì sẽ điều tra, làm rõ trường hợp này".

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội), Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo giao cho Bộ Công an vào cuộc để vụ việc được xử lý khách quan. Bộ Công an sẽ vào cuộc điều tra ban đầu. Sau khi Bộ Công an làm rõ hành vi tội phạm, ai phạm tội và phạm tội gì rõ ràng thì lúc đó có thể giao cho Công an tỉnh Hà Giang xử lý tiếp, vì trong trường hợp này, vụ việc trực thuộc công an tỉnh.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không dừng ở vi phạm hành chính mà có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Vụ việc ảnh hưởng tới xã hội rất lớn, ảnh hưởng tới lòng tin của người dân và gây ra thiệt hại về vật chất. "Việc nâng điểm thi không chỉ ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh được nâng điểm mà còn ảnh hưởng tới các thí sinh khác tham gia xét tuyển cùng đợt thi này. Do vậy, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án ngay để điều tra, xử lý cá nhân liên quan" - luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.





Nguyễn Hưởng - Huy Thanh - Ngô Nhung