Giao lưu âm nhạc lần 3: Thêm yêu quê hương, đất nước

Chương trình diễn ra sáng 16-10 tại Hội trường Báo Người Lao Động, góp phần tăng cường sự kết nối giữa nhạc sĩ, ca sĩ và khán giả trẻ. Đồng thời còn là dịp giao lưu, truyền cảm hứng nhằm tạo ra nhiều hơn nữa những ca khúc ngợi ca TP HCM - vùng đất đầy yêu thương, nghĩa tình.



Sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới văn nghệ sĩ

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 28-9-2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Cuộc vận động nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lòng tự hào về quê hương, Tổ quốc, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đoàn kết, mến khách và đất nước Việt Nam giàu đẹp, vững vàng trước mọi thử thách.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động (bìa phải), tặng hoa cho các nghệ sĩ lão thành: nhạc sĩ Trương Quang Lục, ca sĩ - NSƯT Măng Thị Hội, ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết (từ phải sang) .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đến tham dự giao lưu âm nhạc lần 3 có nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM; ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Ngân Hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank); bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc điều hành Trường Đại học Văn Hiến; nhạc sĩ Trương Quang Lục; ca sĩ - NSƯT Măng Thị Hội; ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết; ca sĩ Nguyễn Phi Hùng...

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" - cho biết đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 80 ca khúc của gần 60 nhạc sĩ, ca sĩ, nhóm hát trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước gửi đến tham dự. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào chung khảo. Vòng chung khảo diễn ra vào tháng 2-2025 và lễ trao giải của cuộc vận động dự kiến diễn ra vào tháng 4-2025.

Trong thời gian nhận tác phẩm, sàng lọc sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn một tác phẩm hay để dàn dựng, giới thiệu trong Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30, dự kiến diễn ra vào tối 8-1-2025 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và các nền tảng của các đối tác cũng như Báo Người Lao Động Online.

Đã có rất nhiều ca khúc hay về TP HCM được sáng tác trong những năm qua. Song nhu cầu của công chúng ngày càng tăng, cần nhiều hơn nữa các sáng tác đặc sắc về TP HCM và Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Theo nhà báo Tô Đình Tuân, Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động không chỉ được sự động viên, chỉ đạo, ủng hộ của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành mà còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới văn nghệ sĩ. "Trong cuộc vận động này không chỉ có những nhạc sĩ, ca sĩ đã gắn bó, trưởng thành ở TP HCM mà nhiều nhạc sĩ, ca sĩ sinh ra, trưởng thành ở những vùng khác nhưng có kỷ niệm sâu sắc với TP HCM cũng đã có những sáng tác gửi về tham dự. Đặc biệt, một số ca sĩ tâm sự rằng trước giờ chưa từng sáng tác, chỉ thể hiện ca khúc do các nhạc sĩ chuyển đến nhưng cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt của Báo Người Lao Động đã truyền cảm hứng nên không ít ca sĩ đã thử sáng tác" - nhà báo Tô Đình Tuân thông tin.

Theo đó, ca sĩ - nhạc sĩ Đình Văn đã sáng tác ca khúc "Hồ Chí Minh: Thành phố của tôi" để gửi tham gia; ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác ca khúc "Thành phố trong tôi"; ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Châu Nhật Tín tự hào mình là công dân của thành phố mang tên Bác đã cho ra đời ca khúc "Yêu thành phố, viết sử ca"; ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Đại thì đong đầy cảm xúc với ca khúc "Thành phố yêu thương"...

Nhạc sĩ - ca sĩ Đình Văn vừa đánh đàn vừa hát đầy da diết ca khúc “Hồ Chí Minh: Thành phố của tôi”

Tham gia chương trình giao lưu lần 3 còn có sự tham gia của hơn 100 sinh viên đến từ Nhạc viện TP HCM, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Đây là dịp để nhạc sĩ, ca sĩ kết nối với khán giả trẻ cũng như truyền cảm hứng để khán giả trẻ say mê âm nhạc, tình yêu nồng nàn với TP HCM và qua đây có thể tạo ra những sáng tác riêng để hưởng ứng cuộc vận động.

Tại chương trình, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc vận động đã công bố một giải thưởng bổ sung là "Tác phẩm được yêu thích nhất của bạn đọc" trị giá 5 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng của cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" gồm: 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 50 triệu đồng, 2 giải ba - mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, 3 giải khuyến khích - mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Ca sĩ Kim Thoa, Mạnh Cường và nhóm bè Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM thể hiện ca khúc “Ngày vui thống nhất” - ca khúc hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Quỳnh Hợp

Nhà báo Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" - cho hay dự kiến Ban Tổ chức sẽ tập hợp 50 bài hát tiêu biểu để in thành tuyển tập.

Thú vị, dạt dào cảm xúc

Chương trình giao lưu âm nhạc lần 3 diễn ra đầy thú vị và dạt dào cảm xúc với sự góp mặt của các nghệ sĩ lão thành. Ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết đã trình diễn đầy ấn tượng ca khúc "Bài ca hy vọng" do nhạc sĩ Văn Ký sáng tác. Phần trình diễn nhận nhiều tràng vỗ tay khen ngợi từ khán giả. Ca sĩ - NSƯT Măng Thị Hội tham gia giao lưu với chia sẻ xúc động về những kỷ niệm khi nhận quà tặng chương trình "Mai Vàng tri ân" năm 2023. Bà mang đến tiết mục "Bóng cây Kơ nia" - tác phẩm do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác, phổ thơ Ngọc Anh.

"Đã 51 năm kể từ lần đầu tiên tôi hát ca khúc "Bóng cây Kơ nia". Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với ca khúc "Bóng cây Kơ nia" đã góp phần tạo nên chút tên tuổi của tôi" - ca sĩ - NSƯT Măng Thị Hội trải lòng. Chất giọng đầy nội lực, dày và cuốn hút của ca sĩ - NSƯT Ánh Tuyết, ca sĩ - NSƯT Măng Thị Hội đã chinh phục khán giả có mặt tại buổi giao lưu và cả những đồng nghiệp trẻ hơn.

Ca sĩ Bích Phượng bày tỏ sự nể phục "đàn chị" và tự hỏi không biết đến tuổi của các cô, các chị thì nữ ca sĩ có thể giữ được phong độ giọng hát như thế hay không. "Tôi sẽ cố gắng nỗ lực để vươn theo các anh chị" - ca sĩ Bích Phượng nói và sau đó cũng đã trình diễn đầy cuốn hút ca khúc "Bài ca đất Phương Nam" (nhạc: Lư Nhất Vũ và thơ: Lê Giang).

Nhạc sĩ - ca sĩ Đình Văn, tham gia cuộc vận động sáng tác với ca khúc "Hồ Chí Minh: Thành phố của tôi", trải lòng: "Là người con lớn lên và thành danh tại TP HCM, tôi nhìn thấy những thay đổi của thành phố. Sau ca khúc "Thành phố của tôi" do người thầy - nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác, tôi ước ao viết một ca khúc về thành phố của một thế hệ mới. Ca khúc mà tôi sáng tác cũng là tình yêu của tôi dành cho thành phố". Ông vừa đánh đàn guitar vừa hát đầy da diết ca khúc "Hồ Chí Minh: Thành phố của tôi".

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã khuấy động chương trình giao lưu bằng bài hát "Thành phố trong tôi" do chính anh sáng tác. Nguyễn Phi Hùng cho biết TP HCM là nơi đã chắp cánh cho những ước mơ trong con đường sự nghiệp của anh. Hành trình 24 năm gắn bó với TP HCM cũng chính là hành trình chắp cánh cho những ước mơ của anh trở thành hiện thực. Anh luôn biết ơn vì nơi đây đã mang đến cho anh những điều tâm đắc trong nghệ thuật. "Những điều từ trái tim sẽ dễ đi đến trái tim. Tôi mong muốn đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp trẻ, hãy chắt lọc những điều chân thành để mang đến cho khán giả những tác phẩm ý nghĩa nhất" - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bộc bạch.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trình diễn đầy nhiệt huyết

Ca sĩ Dương Đình Trí hát bài "Anh ở đầu sông, em cuối sông" (sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Hoài Vũ). Anh là con trai của NSND Lệ Thủy, thừa hưởng chất giọng ngọt ngào, ấm áp từ mẹ. Ngoài ra, các đại biểu và khách mời của chương trình còn được thưởng thức tiết mục: "Tôi yêu Việt Nam" do Phương Uyên sáng tác, ca sĩ Đông Quân và nhóm hát Bầu Trời Xanh cùng thể hiện; "Vàm Cỏ đông" của nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ thơ Hoài Vũ, do ca sĩ Đông Quân và ca sĩ Di Oanh biểu diễn; "Ngày vui thống nhất" của nhạc sĩ Quỳnh Hợp do ca sĩ Kim Thoa và ca sĩ Mạnh Cường thể hiện; ca khúc "Từ TP HCM nhìn về lịch sử" do Hoàng Trung Anh - Huy Trương sáng tác, Hoàng Trung Anh - Yến Phương - Huy Trương biểu diễn. Khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ bằng những tràng vỗ tay vang dội, kéo dài.

Văn Tạ Hồng Tính, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, chia sẻ chương trình giao lưu âm nhạc lần 3 rất có ý nghĩa. Không chỉ riêng bản thân tôi, mà tôi tin rằng các bạn sinh viên tham gia cuộc giao lưu này sẽ lấy đó làm động lực để làm nghề cũng như cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

"Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều cơ quan và địa phương tổ chức các cuộc vận động sáng tác trong đó cuộc vận động sáng tác của Báo Người Lao Động có màu sắc đặc biệt. Tôi chúc cho cuộc vận động sẽ có nhiều tác phẩm hay, đẹp sống mãi theo thời gian, trong lòng khán giả" - nhạc sĩ Trương Quang Lục kỳ vọng.

Ông NGUYỄN MINH HẢI, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên Giáo Thành ủy: Đánh giá cao đóng góp của Báo Người Lao Động Tôi rất vui và may mắn khi được tham dự chương trình giao lưu âm nhạc lần 3. Chương trình để lại nhiều cảm xúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và những nghệ sĩ trẻ. Chương trình vừa là hoạt động mang tính quảng bá cho cuộc vận động vừa là hoạt động giao lưu văn nghệ âm nhạc bổ ích cho nhiều người. Tôi đánh giá cao đóng góp của Báo Người Lao Động trong hoạt động tổ chức cuộc vận động cũng như hoạt động giao lưu chương trình văn nghệ hôm nay. Tôi đề nghị báo nên có thêm sự tiếp nối và liên kết giữa những loại hình âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những thế hệ ca sĩ lớn tuổi và trẻ tuổi, giữa các tác phẩm đã thành danh, đã nổi tiếng và những tác phẩm mới đan xen, liên kết với nhau góp phần quảng bá cho hoạt động âm nhạc của TP HCM ngày càng phát triển. Ca sĩ DI OANH: Vinh dự khi được tham gia Chúng tôi là giới trẻ nên rất vinh dự khi được tham gia, biểu diễn trong chương trình giao lưu âm nhạc lần 3 hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" vì đây là hoạt động bổ ích, truyền cảm hứng sáng tạo. Tôi hy vọng cuộc vận động ngày càng vươn xa để nhiều bạn trẻ biết đến, quy mô cuộc vận động cũng ngày càng mở rộng. Tôi mong sau Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", Báo Người Lao Động sẽ phát động, tổ chức các cuộc vận động mở rộng sang lĩnh vực ca múa, biểu diễn...