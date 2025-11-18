Tối 17-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: "Kiến tạo - động lực cho tương lai" khu vực phía Bắc năm 2025.

Ban Tổ chức chương trình trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Dự Chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng lãnh đạo Thường trực các Tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc.

Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp khu vực năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo tổ chức, nhằm tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh hạnh phúc.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng và biểu dương 37 điển hình tiêu biểu được tôn vinh, đồng thời đề nghị các điển hình tiêu biểu nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hết sức cảm động, đầy ấn tượng về sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh của mỗi tập thể, cá nhân. Thấm nhuần tư tưởng kiến tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các điển hình đã nêu gương sáng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm để kiến tạo một tương lai tốt đẹp. Việc làm của họ bình dị mà cao quý, đời thường nhưng thiết thực, đầy ý nghĩa; thể hiện tinh thần học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất, như một viên gạch nhỏ kiến tạo nên ngôi nhà chung của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực nêu gương trong học và làm theo Bác

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp của từng tổ chức và mỗi cá nhân; thực hiện thiết thực, hiệu quả, không hình thức, không khẩu hiệu, không làm cho có mà phải thật sự thấm vào suy nghĩ, hành động, vào công việc hàng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các địa phương cần gắn nội dung làm theo Bác với thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Ông yêu cầu cán bộ lãnh đạo ở các cấp phải đi đầu trong đổi mới, tiên phong trong hành động, gương mẫu trong đạo đức và lối sống; xây dựng văn hóa công vụ theo tinh thần "trọng dân - gần dân - hiểu dân - học dân - có trách nhiệm với dân"; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; chống quan liêu, nhũng nhiễu, vô cảm; phải để nhân dân thấy rõ sự thay đổi tích cực trong tác phong, thái độ của cán bộ.

Mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị phải có những mô hình sáng tạo riêng, phù hợp thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp phải tích cực nêu gương trong học và làm theo Bác, thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi điển hình tiêu biểu tiếp tục gương mẫu, tiên phong, cùng các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Khẳng định giá trị của Bác để lại là vô cùng to lớn nên việc học tập và làm theo Bác là hành trình suốt đời để hoàn thiện mình, để phụng sự nhân dân và để đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác hằng mong muốn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy hành động thiết thực hơn, trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn; hãy đoàn kết, thi đua, dấn thân vì lợi ích của nhân dân, vì tương lai đất nước; hãy thắp sáng lý tưởng cách mạng bằng những việc làm cụ thể, bằng kết quả rõ ràng và bằng giá trị thật.

Tại chương trình, các đại biểu cùng gặp gỡ những con người bình dị mà phi thường - những người đang ngày ngày kiến tạo giá trị kiến tạo niềm tin, kiến tạo hạnh phúc cho cộng đồng. Họ chính là những tấm gương sáng lan tỏa tinh thần Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay - góp phần dựng xây một Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đó là Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed, từ tình yêu sâu nặng với cây lúa đã gieo vào ông niềm tin rằng người Việt Nam có thể kiến tạo giống lúa của chính mình - hạt giống của tự tôn, tự hào dân tộc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện của anh Nguyễn Tất Thắng, tổ 2, phường Quang Trung (Tuyên Quang) cũng khiến các đại biểu thán phục khi lập kênh youtube, phát hành 2.947 video, với 548.000 người đăng ký, 47 quốc gia có người theo dõi để chia sẻ, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người nơi địa đầu Tổ quốc lên mạng xã hội. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Viết Quân (Công an Hà Nội) về dũng cảm cứu người trong đám cháy đã khơi lên tinh thần: "Giữa ngọn lửa dữ, người chiến sĩ vẫn giữ được ngọn lửa lớn hơn - ngọn lửa của lòng can đảm và tình người"…



