HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chương trình đã mang đến cho đoàn viên, người lao động và bà con Nhân dân phường Bình Hoà, TP HCM được thưởng thức buổi nghệ thuật thật đặc sắc

Ngày 16-11, LĐLĐ TP HCM, Nhà hát kịch thành phố và phường Bình Hòa đã phối hợp tổ chức Chương trình quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đạt giải cao về sáng tác chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

img

img

img

Lãnh đạo các đơn vị và người dân trên địa bàn tham gia theo dõi chương trình

Chương trình đã mang đến cho đoàn viên, người lao động và bà con Nhân dân phường Bình Hoà, TP HCM được thưởng thức buổi nghệ thuật thật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến xem và theo dõi.

Đây là Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I năm 2025, Đại hội MTTQ Việt Nam TP HCM, đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất. 

img

img

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng

Xuyên suốt Chương trình gồm có ba chương: “Khúc khải hoàn”, “Bài ca xây dựng” và “Khát vọng vương cao”. Giới thiệu các tác phẩm múa đạt giải như Con đường trên biển – Giải B, kịch bản: Lê Văn Hải.

Nụ cười xanh – Giải C, kịch bản: Phạm Gia Sươn (Phan Cường); Xóm trọ– Giải B, kịch bản: NSƯT Tạ Thùy Chi; Chung một niềm tin chiến thắng – Giải C, kịch bản: ThS Huỳnh Hồng Diễm cùng nhiều tác phẩm múa khác cùng chủ đề học tập và làm theo Bác.

Tin liên quan

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025

(NLĐO) – NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - trao đổi về hoạt động của liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025 tại TP HCM

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức, đầy sáng tạo tích cực tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

(NLĐO) - Sân khấu Trung thu đầy sắc màu dành cho thiếu nhi sẽ được diễn ra tại Sân khấu Quốc Thảo với nhiều bất ngờ, thú vị

tác phẩm nghệ thuật hồ chí minh Chương trình nghệ thuật người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo