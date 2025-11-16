Ngày 16-11, LĐLĐ TP HCM, Nhà hát kịch thành phố và phường Bình Hòa đã phối hợp tổ chức Chương trình quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đạt giải cao về sáng tác chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo các đơn vị và người dân trên địa bàn tham gia theo dõi chương trình

Chương trình đã mang đến cho đoàn viên, người lao động và bà con Nhân dân phường Bình Hoà, TP HCM được thưởng thức buổi nghệ thuật thật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến xem và theo dõi.

Đây là Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I năm 2025, Đại hội MTTQ Việt Nam TP HCM, đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng

Xuyên suốt Chương trình gồm có ba chương: “Khúc khải hoàn”, “Bài ca xây dựng” và “Khát vọng vương cao”. Giới thiệu các tác phẩm múa đạt giải như Con đường trên biển – Giải B, kịch bản: Lê Văn Hải.

Nụ cười xanh – Giải C, kịch bản: Phạm Gia Sươn (Phan Cường); Xóm trọ– Giải B, kịch bản: NSƯT Tạ Thùy Chi; Chung một niềm tin chiến thắng – Giải C, kịch bản: ThS Huỳnh Hồng Diễm cùng nhiều tác phẩm múa khác cùng chủ đề học tập và làm theo Bác.