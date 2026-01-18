50 năm thành lập đội bóng đá Hải quan: Nhớ thời oanh liệt với Minh Nhí, Đỗ Khải...

Chiều 18-1, tại sân vận động Thống Nhất (TP HCM), Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Khu vực II, đội bóng cựu Hải quan đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng đá Hải quan (1976 - 2026). Chương trình đã diễn ra trong không khí xúc động, quy tụ những huyền thoại vang bóng một thời của bóng đá miền Nam.

Trải qua 27 năm hoạt động chuyên nghiệp (1976 - 2002), đội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá miền Nam và TP HCM, là một trong 6 đội bóng hạng A của TP HCM những năm của thập niên 1980 - 1990 (Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công nghiệp Thực phẩm, Công nhân Hóa chất, Xi măng Hà Tiên...).

Đội Hải quan đã nhiều lần vô địch giải bóng đá A1 TP HCM, năm 1991 đội giành chức vô địch bóng đá Việt Nam (giải A1 toàn quốc, tiền thân của V-League), vô địch Cúp Quốc gia 2 năm liên tiếp vào năm 1996 và 1997.

Nhiều danh thủ bóng đá một thời đã từng khoác áo đội Hải quan như: thủ môn Hồ Thanh Chinh, tiền vệ Hồ Thanh Cang, Cù Hè, trung phong Cù Sinh... sau này là những ngôi sao như tiền đạo Nguyễn Hoàng Minh (Minh nhí); Lưu Tấn Liêm, trung phong Nguyễn Văn Thành, trung vệ Nguyễn Kim Hằng, Phan Văn Tần... và lớp trẻ như tiền vệ Trương Văn Dưỡng, trung vệ Đỗ Khải... Đây đều là những tên tuổi của bóng đá TP HCM một thời, là những cái tên thu hút rất đông khán giả vào mỗi dịp cuối tuần tại sân Thống Nhất TP HCM.

Đôi bóng Cựu Hải quan

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Ngọc Thắng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (nay là Chi cục Hải quan), khẳng định đội bóng Hải quan không chỉ là một tên tuổi thi đấu vang danh, chuyên nghiệp, vững mạnh. Dù đã dừng thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, tinh thần Hải quan vẫn được duy trì qua các hoạt động thiện nguyện và giao lưu kết nối hàng năm.

Giải đấu giao lưu chiều 18-1

"Kỷ niệm 50 năm là cột mốc để tri ân những người đặt viên gạch đầu tiên và khẳng định giá trị cốt lõi của bóng đá chính là sợi dây gắn kết mọi người" - ông Đinh Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Ông Đinh Ngọc Thắng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại lễ khai mạc

Ông Huỳnh Trung Kiên - Đội trưởng đội bóng cựu Hải quan bày tỏ: "Đội bóng đá Hải quan đã xác lập được một thương hiệu vững chắc trong lòng người hâm mộ. Nhắc đến đội bóng Hải quan là nhắc đến lối chơi hào hoa, mỹ thuật nhưng cũng đầy mạnh mẽ".

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những cố lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ đã quá cố. Những phần quà tri ân ý nghĩa cũng đã được trao tận tay các cựu danh thủ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngay sau lễ khai mạc là các trận bóng giao lưu sôi nổi giữa đội cựu Hải quan với các đội cựu cầu thủ An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, tái hiện lại một phần ký ức rực rỡ của bóng đá Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XX.