Trước chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam" cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển bóng đá nước nhà.

Thay mặt VFF, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch VFF - đã trao Kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch Tập đoàn Becamex), ông Vũ Đức Thành (nguyên Chủ tịch LĐBĐ Bình Dương) và ông Cao Văn Chóng (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM).

Lãnh đạo VFF trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam" cho các cá nhân tiêu biểu

Kỷ niệm chương được trao theo Quyết định số 577/QĐ-LĐBĐVN do Ban Chấp hành VFF ban hành vào ngày 28-6-2025. Ba cá nhân được vinh danh vì những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt tại khu vực Bình Dương – địa phương có phong trào bóng đá mạnh và giàu truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn ghi nhận sự tâm huyết, đồng hành của các cá nhân nói trên trong việc phát triển bóng đá Bình Dương và bóng đá Việt Nam nói chung. Chủ tịch VFF mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục chung tay góp sức cho bóng đá nước nhà, nhất là trong công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào cơ sở.

Đặc biệt, từ năm 2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (sau sáp nhập là Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM) đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương (nay là LĐBĐ TP HCM) tổ chức Giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương với sự tham gia của gần 200 đội bóng phong trào trên địa bàn.

Trải qua nhiều năm, giải đấu không chỉ được duy trì tổ chức thường niên mà còn trở thành sân chơi truyền thống, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân.

Sau buổi lễ này, các đại biểu đã dự khán và chúc mừng chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.