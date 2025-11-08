HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia

Thanh Yên

(NLĐO) - Sinh viên Lào, Campuchia đã được tìm hiểu về văn hóa của người Việt và giới thiệu các nét đẹp văn hóa của người dân Lào, Campuchia đến gia đình Việt

Tối 8-11, tại phường Vũng Tàu, LĐLĐ TP HCM đã phối hợp với Hội LHPN TP tổ chức buổi họp mặt Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM năm 2025.

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia - Ảnh 1.

Sinh viên Lào, Campuchia giao lưu văn nghệ tại chương trình họp mặt

Tại chương trình, các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ; văn hóa truyền thống các quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia; trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia, giao lưu văn nghệ; rút thăm may mắn... Trước đó, đại biểu cũng đã tham quan các di tích lịch sử.

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia - Ảnh 2.

Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia thi tìm hiểu văn hóa truyền thống các quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho biết tình hữu nghị giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia đã được xây dựng từ trong những năm tháng lịch sử gian khó và kề vai sát cánh trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do. 

Từ những năm tháng ấy, sợi dây gắn bó giữa 3 đất nước chúng ta đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau; truyền thống đó đã tạo nên sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất để sát cánh trong công cuộc chống kẻ thù chung trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại chương trình

Và chương trình Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia được tổ chức nhiều năm qua đã góp phần cùng hệ thống chính trị - xã hội thành phố thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia. Chương trình đã mang ý nghĩa sâu sắc, là cầu nối vững chắc, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được sẻ chia, được hỗ trợ, được an tâm khi đến TP HCM học tập.

Là một trong những sinh viên Lào tham gia chương trình, em Soukilanh Putthasak, đang học năm thứ 4 chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ chương trình đã giúp sinh viên Lào, Campuchia có những trải nghiệm rất quý báu, được hiểu thêm về truyền thống cách mạng kiên cường, về sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại của đất nước Việt Nam. Từ đó thêm trân quý hòa bình và tình hữu nghị đoàn kết mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia - Ảnh 4.

Em Soukilanh Putthasak chia sẻ cảm nghĩ tại chương trình

Đây cũng là cơ hội để sinh viên Lào, Campuchia hiểu hơn về các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam cũng như giới thiệu các nét đẹp của người dân Lào và Campuchia đến các gia đình Việt.

"Thời gian đầu khi đến Việt Nam học tập và sinh sống, sinh viên Lào, Campuchia gặp rất nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Nhưng nhờ có chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP HCM", chúng em đã có được gia đình thứ hai của mình tại Việt Nam. Các ba, mẹ nuôi người Việt đã mở rộng vòng tay, đón chúng em, cho chúng em cảm giác ấm áp như ở chính quê hương mình" - Soukilanh Putthasak bày tỏ.

Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tham gia họp mặt

"Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia thực sự ý nghĩa. 4 năm trước, khi chương trình được triển khai, các em sinh viên còn ngần ngại tuy nhiên chính sự cởi mở, sẵn sàng đón nhận, hỗ trợ của các ba, mẹ nuôi người Việt thời gian qua đã giúp các em rất nhiều trong quá trình học tập, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, lối sống, giao tiếp… Điều đó đã trở thành động lực cho các em tự tin hơn trong cuộc sống và cũng ngày càng có nhiều sinh viên mong muốn được tham gia chương trình" - ông Lonphanh Phaodavanh, lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Lào (khu vực TP HCM), cho hay.

