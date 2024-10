Giáo sư Hoàng Đạo Kính nhận nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI – VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI LẦN 17 - 2024

GIẢI THƯỞNG LỚN: GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc" Giáo sư - KTS Hoàng Đạo Kính GIẢI TÁC PHẨM: Cuốn sách "Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)" của tác giả Đào Thị Diến do NXB Hà Nội và Nhã Nam xuất bản

GIẢI VIỆC LÀM: Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV Going Home của nghệ sĩ saxophone Kenny G do báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện

GIẢI Ý TƯỞNG: "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023