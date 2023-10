Trong lễ trao giải được tổ chức chiều 5-10 tại Hà Nội, đạo diễn Đặng Nhật Minh được ban tổ chức vinh danh với chùm 3 phim "Hà Nội mùa đông năm 46", "Mùa ổi" và "Hoa nhài".



NSND Đặng Nhật Minh (giữa) nhận Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2023

Xúc động phát biểu, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho hay: "Hà Nội là tình yêu của tôi, là nơi tôi gắn bó hơn 60 năm cuộc đời. Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận cho tình yêu đó trong tôi, thể hiện qua những phim mà tôi đã làm về mảnh đất này. Giải thưởng càng quý giá hơn khi tôi nhận được nó khi tuổi đã cao, trong những ngày tháng 10 đáng nhớ".

Sau lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, những cộng sự làm phim của mình, đạo diễn danh tiếng đọc 5 câu thơ của nhân vật giáo Khang trong phim "Bao giờ cho đến tháng Mười".

"Bao giờ cho đến tháng Mười

Lúa chín trên cánh đồng giông bão

Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi

Những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau

Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu"

NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ Hà Nội là tình yêu của ông

Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh năm 1938, là con trai của giáo sư Đặng Văn Ngữ. Ông được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải Thành tựu trọn đời vì những cống hiến xuất sắc cho điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Gwangju 2005, Giải thưởng Điện ảnh Hòa bình Kim Daejung năm 2013.

Ông được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993 và nhận Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998. Năm 2007, đạo diễn nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác phẩm: "Thị xã trong tầm tay", "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Hà Nội mùa đông năm 46" và "Mùa ổi".

Ngoài Giải thưởng Lớn của đạo diễn Đặng Nhật Minh, BTC cũng trao Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội cho hai tác phẩm "Phố Hàng Bột, chuyện "tầm phào" mà nhớ" của Hồ Công Thiết (do NXB Lao động và Chibooks ấn hành) và Triển lãm ảnh "Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting" ("Hà Nội 1985 - 2015: Những năm tháng bị lãng quên") của William E. Crawford do Không gian nghệ thuật Manzi, Phòng tranh Art Vietnam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhóm thực hiện triển lãm ảnh của William E. Crawford

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: "Festival Thu Hà Nội - Đến để yêu" do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội (UBND TP Hà Nội) tổ chức.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của TP Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa "Hà Nội học" thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.