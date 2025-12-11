Giáo sư Nhật Bản: Hãy nói tiếng Anh, đừng sợ mắc lỗi

Ngày 11-12, Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2025 tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM) thu hút hàng trăm sinh viên Việt Nam và Nhật Bản tham gia. Hội nghị do Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng và Trường CĐ Ariake Kosen (Nhật Bản) tổ chức, mục đích chính là tạo môi trường học thuật và thực nghiệm cho sinh viên.

Đừng sợ sai khi nói tiếng Anh!

Chia sẻ tại hội nghị, GS – TS Takuichiro Ino, đại diện Trường CĐ Ariake Kosen, cho biết tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp rất quan trọng, đặc biệt đối với các kỹ sư, nhà nghiên cứu... Đối với sinh viên đang theo học nhóm ngành kỹ thuật, việc thuyết trình hoặc trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên sâu bằng tiếng Anh chắc chắn là một thách thức rất lớn, mang rào cản tâm lý không hề nhỏ.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên 2 nước tăng cường giao tiếp. Đừng sợ mắc lỗi, đừng sợ sai. Quan trọng nhất là các em đã dám tự tin hơn và vượt qua khỏi sự rụt rè, nhút nhát của chính mình" - GS – TS Takuichiro Ino cho biết.

GS – TS Takuichiro Ino động viên tinh thần sinh viên trước khi các nhóm bước vào phần thuyết trình

Nữ sinh Nhật Bản chăm chú theo dõi các phần thuyết trình

Đại diện Trường CĐ Ariake Kosen nhấn mạnh việc học ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở giao tiếp đơn thuần mà còn hướng tới việc xây dựng sự tự tin và khả năng làm việc nhóm đa quốc gia.

Ông Võ Đông Duy, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT TPHCM, đánh giá cao tinh thần tiên phong và chủ động của Trường CĐ Kỹ thuật TPHCM trong việc triển khai các hoạt động đào tạo gắn với hội nhập quốc tế, đặc biệt là thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045".

"Việc mạnh dạn tổ chức hội nghị khoa học sinh viên bằng tiếng Anh, có sự tham gia của sinh viên các trường KOSEN Nhật Bản là minh chứng rõ ràng cho việc nhà trường đã đi trước, tích cực thực thi chủ trương nâng cao năng lực tiếng Anh, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước" - ông Duy cho biết.

Thiết bị phát hiện "thần cồn" trong giờ làm

Tại hội nghị, nhóm sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng gây ấn tượng với dự án "Thiết bị đo nồng độ cồn trong công nghiệp".

Dự án "Thiết bị đo nồng độ cồn trong công nghiệp" do nhóm sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng nghiên cứu.

Để hình dung rõ hơn về dự án, nhiều nhóm đã mang mô hình đến để thuyết trình

Em Hoàng Lâm, sinh viên năm ba ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, cho biết nhóm đã phát triển dự án từ đồ án môn học. Thiết bị có thể kiểm tra nồng độ cồn và giám sát các công nhân ra vào nhà máy liên tục, đồng thời sử dụng vân tay để xác minh danh tính.

"Nhóm mất khoảng 8 tuần để hoàn thiện dự án và 2 tuần để dịch thuật toàn bộ sang tiếng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh trước nhiều người nên cũng khá áp lực" – Lâm cho biết.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, hy vọng sinh viên có thể nắm bắt những cơ hội tốt để trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức từ Nhật Bản.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết đây là lần thứ 2 nhà trường tổ chức hội nghị khoa học dành cho sinh viên 2 nước. Năm nay, có gần 30 đề tài nghiên cứu khoa học Nhật Bản và Việt Nam tham gia. Đặc biệt, ngoài Trường CĐ Ariake Kosen, năm nay còn có thêm 4 trường khác cùng tham dự bao gồm: Anan Kosen, Tokyo Kosen, Gifu Kosen, Kochi Kosen.

"Sự hiện diện của các trường trong hệ thống Kosen đã mang đến màu sắc đa dạng, mở rộng cơ hội giao lưu học thuật và văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản" - TS Lê Đình Kha cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường còn tổ chức thêm Ngày hội việc làm Việt - Nhật (diễn ra ngày 12-12) và Hội thảo KOSEN Nhật - Việt lần thứ 2 (diễn ra ngày 13-12), dự kiến sẽ thu hút đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước đến tham gia.