Thời sự

Giao thông khu Nam TP HCM "sáng thêm"

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Công trình cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng mở hướng kết nối tốt giữa trung tâm TP HCM và khu Nam thành phố

Từ sáng sớm 9-10, đường Nguyễn Khoái đoạn chạy qua phường Vĩnh Hội, TP HCM đã nhộn nhịp tiếng búa, tiếng máy xen lẫn giọng rộn ràng gọi nhau thu dọn đồ đạc.

Hối hả, phấn khởi

Trên tuyến đường vốn quen thuộc với cảnh buôn bán, sinh hoạt tấp nập hiện lên khung cảnh nhiều mảng tường, mái tôn được dỡ, người người hối hả di dời, vận chuyển từng vật dụng của gia đình ra xe tải để nhường chỗ cho dự án cầu đường Nguyễn Khoái.

Tạm ngưng tay xếp đồ, chị Nguyễn Như Lan (sinh năm 1986, ngụ phường Vĩnh Hội) giơ tay lau mồ hôi trán và nhoẻn nụ cười. Chị Lan cho hay hôm nào đi về qua cầu Kênh Tẻ, đường Nguyễn Hữu Thọ mà không bị kẹt xe là chuyện "hiếm như trúng số".

- Ảnh 1.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án

Ùn tắc làm chị nhiều khi phải mất cả giờ mới về tới nhà. Giờ sắp làm cầu đường Nguyễn Khoái, chị rất mừng bởi công trình mở ra hướng kết nối mới giữa trung tâm thành phố với khu Nam, đồng nghĩa với tình trạng bức bí trên không còn. 

"Dù nhà bị lùi 6 mét, tôi vẫn đồng ý giao mặt bằng ngay, miễn sao công trình sớm hoàn thành để mọi thứ đỡ vất vả" - người phụ nữ này nói.

Câu chuyện của chị Lan cũng là câu chuyện chung của hàng trăm hộ dân khu vực này. Không ai phủ nhận nỗi tiếc nuối khi phải rời đi, nhưng phần lớn đều thể hiện sự đồng thuận, xem việc nhường đất cho dự án là góp phần vào sự thay đổi của thành phố.

"Mình chịu chút thiệt nhưng đổi lại sau này con cháu đi lại thuận tiện hơn, đường sá khang trang hơn cũng đáng lắm" - ông Trần Văn Mẫn, một người dân, bày tỏ.

Hoàn tất mọi khâu

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông; chủ đầu tư dự án), công trình cầu đường Nguyễn Khoái dài gần 5 km, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Trong đó, cầu chính dài 2,5 km, đường dẫn dài 2,3 km, kết nối từ đường Nguyễn Khoái đến đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh. Từ đó, tạo trục giao thông xuyên tâm mới giữa trung tâm và khu Nam thành phố.

- Ảnh 2.

Khu vực dự án đi qua bên cạnh tạo điểm sáng giao thông còn hứa hẹn mang tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh

Dự án có 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, với diện tích đất thu hồi hơn 8.900 m², chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.000 tỉ đồng. 

Đến nay, phần lớn hộ dân nhận tiền bồi thường và đang bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12-2025.

Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và chuẩn bị mọi điều kiện để khởi công vào đầu tháng 11, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2027.

Dấu ấn mới về hạ tầng

Đánh giá về dự án này, Sở Xây dựng TP HCM cho hay khu Nam nằm trong những khu vực chịu áp lực giao thông lớn nhất thành phố. Các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, Dương Bá Trạc và cầu Kênh Tẻ thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm. 

Trong bối cảnh việc mở rộng các tuyến hiện hữu gặp khó khăn do chi phí giải phóng mặt bằng cao, cầu đường Nguyễn Khoái được xem là giải pháp tối ưu giúp phân luồng, chia tải giao thông và mở thêm một hướng kết nối quan trọng giữa trung tâm và khu Nam.

Dự án từng được thông qua với tổng mức đầu tư ban đầu 1.250 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên 2.800 tỉ đồng và đến cuối năm 2023 được HĐND TP HCM đồng ý ở mức hơn 3.700 tỉ đồng. 

Trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, xử lý vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, tiến độ khởi công dự án từng bị chậm so với kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo TP HCM nhiều lần trực tiếp thị sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vào tháng 10-2024, dự án đã có những chuyển biến rõ rệt.

Đến nay, thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị thi công cơ bản hoàn tất, mở ra kỳ vọng cầu Nguyễn Khoái sớm trở thành "điểm sáng" mới trên bản đồ hạ tầng giao thông TP HCM. 

Khởi công 2 công trình lớn

Sáng nay, 10-10, TP HCM đồng loạt khởi công 2 dự án quan trọng gồm Cung Thiếu nhi TP HCM và dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn. Đây là 2 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, Cung Thiếu nhi TP HCM, công trình trọng điểm về văn hóa, giáo dục, được đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình có 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 36.650 m², dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.

Trong tháng 10, TP HCM còn khởi công hàng loạt công trình khác như mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 (dài 3,2 km, vốn hơn 915 tỉ đồng, hoàn thành năm 2027).

Hàng loạt dự án khác cũng sẽ được triển khai, đẩy nhanh hoặc khánh thành. Cụ thể như các dự án Công viên khu trường đua Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.


sông Sài Gòn hạ tầng giao thông công trình giao thông cầu đường Nguyễn Khoái Khu Nam TP HCM sáng thêm
