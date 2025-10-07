HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM “giục tiến độ” cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Văn Phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường về cuộc họp ngày 30-9 đối với tiến độ Dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố.

TP HCM “giục tiến độ” cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ - Ảnh 1.

TP HCM đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Theo kết luận, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó có công tác lựa chọn tư vấn thẩm định giá đất, tạm cư, chuyển đổi nghề và di dời hạ tầng kỹ thuật. Kết quả phải được báo cáo UBND TP trước ngày 10-10-2025.

Các địa phương liên quan được giao rà soát, xác định địa điểm bố trí tái định cư, lập dự toán và nguồn kinh phí phục vụ tạm cư cho người dân. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, phân bổ quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội cho các dự án, đặc biệt những dự án có quy mô trên 1.000 hộ dân, hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương xác định nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể, phấn đấu phê duyệt trong tháng 12-2025. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét xử lý. 

Đối với Dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên, Sở Xây dựng được giao góp ý đồ án quy hoạch đô thị, phối hợp UBND các phường, xã liên quan hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch trước ngày 10-10-2025. 

Sở Tài chính chủ trì thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15-10-2025. Riêng các địa phương có liên quan như Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và Bình Hưng phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá đất, bố trí quỹ nhà tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường trong năm 2025.

Với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, UBND các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông, Tân Nhựt và Bình Chánh được giao triển khai ngay công tác bồi thường, tái định cư sau khi dự án được phê duyệt. Sở Xây dựng phải hoàn thành thủ tục thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền trước ngày 10-10-2025, đồng thời trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước 15-12-2025.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-10: Có nắng, chiều và tối mưa dông

Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-10: Có nắng, chiều và tối mưa dông

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng vào buổi sáng và trưa nhưng tiềm ẩn mưa dông mạnh và diện rộng vào chiều và tối.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM: Sức khỏe tài xế taxi hiện ra sao?

(NLĐO) - Tài xế taxi công nghệ đã tông chết tại chỗ một nam sinh chạy xe máy, sau đó lao vào nhà dân khiến nữ hành khách ngồi trên xe cũng tử vong sau đó

Thủ tướng sẽ làm việc với Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ về nhà ở xã hội, chính quyền 2 cấp

(NLĐO)- Thủ tướng vừa phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện chính quyền 2 cấp.

TP HCM giải phóng mặt bằng giải ngân vốn đầu tư công cầu đường Bình Tiên 4 dự án BOT cửa ngõ
