Giáo viên mầm non vui mừng trước thông tin được nghỉ hưu sớm hơn

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, mới đây, khi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó có liên quan đến chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hiện nay, giáo viên mầm non không được coi là đối tượng làm việc trong các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, giáo viên mầm non thực hiện công việc đặc thù, có áp lực rất lớn về công việc và thời gian lao động; khi tuổi cao sẽ khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Do đó, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan đều thống nhất giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non theo các chế độ quy định trong dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng việc quy định đối tượng nhà giáo có trình độ, học hàm, học vị cao; nhà giáo làm việc trong các ngành, lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù có thể được kéo dài thời gian làm việc và nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cần thiết và hợp lý, nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ nhà giáo trình độ cao trong một số lĩnh vực mà đất nước đang có nhu cầu phát triển.

Giáo viên mầm non là công việc đặc thù, nhiều áp lực cần được xem xét giảm tuổi nghỉ hưu

Trước thông tin có thể nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn (không quá 5 năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), nhiều giáo viên mầm non bày tỏ sự vui mừng.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh (giáo viên tại một trường mầm non công lập ở phường 15, quận 8, TP HCM), cho biết kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình. Điều này đối với giáo viên mầm non là một áp lực lớn. Bản thân cô mới ngoài 50 tuổi và đã bắt đầu cảm thấy "kiệt sức" vì công việc mỗi ngày.

Cô chia sẻ: "Không kể đến thời gian làm việc kéo dài, trẻ ở độ tuổi mầm non rất hiếu động nên giáo viên không thể rời mắt. Đặc biệt các con dễ mắc phải các căn bệnh theo mùa và dễ lây nhiễm trong lớp nên việc chăm sóc không hề dễ dàng. Ở độ tuổi ngoài 55, các cô sẽ rất khó đảm bảo sự nhanh nhạy để chăm sóc trẻ một cách tốt nhất. Ngoài ra, phụ huynh cũng rất ngại gửi con cho các giáo viên lớn tuổi vì lo lớp đông, cô sẽ không quán xuyến hết".

Vì các lý do trên, cô Oanh cho rằng việc giảm tuổi nghỉ hưu đã đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay.

Giảm tuổi nghỉ hưu cũng là nguyện vọng của cô Lê Kim Thúy (45 tuổi, giáo viên mầm non tại quận 6 TP HCM). Trước đây, cô Thúy là bảo mẫu tại trường mầm non, vì yêu thích công việc dạy trẻ nên cô đã học thêm nghiệp vụ sư phạm mầm non rồi trở thành giáo viên đã 10 năm nay.

Cô cho biết bản thân rất yêu thích công việc, trước đây, ngoài giờ làm việc cũng như những ngày cuối tuần, cô không ngại dành hàng giờ để làm dụng cụ học tập, trang trí lớp học để trẻ vui vẻ khi đến lớp mỗi ngày nhưng gần đây cô bắt đầu gặp các vấn đề về sức khỏe, thường xuyên bị đau mỏi xương khớp, có đợt phải xin nghỉ để điều trị.

"Năm nay tôi 45 tuổi, theo quy định thì đến 60 tuổi mới nghỉ hưu nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại, không biết có đủ sức làm được tới thời điểm đó hay không? Vì vậy, việc được giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là một tin vui đối với tôi" - cô Thúy nói.