Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Quyết định mới từ Bộ Công Thương

Theo Quyết định số 1103, Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) và tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã số REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy và Thụy Sỹ được Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước đó.



Gỗ là một trong những ngành lo ngại bị giả mạo xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu có trách nhiệm thông báo với các nước nhập khẩu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong và ngoài nước về việc thay đổi cơ quan cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai việc thực hiện cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX thông suốt, tránh gián đoạn và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân.

Tổ chức công tác bàn giao, tiếp nhận từ VCCI những nội dung liên quan đến việc thực hiện cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX trong giai đoạn được Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có trách nhiệm đảm bảo cơ sở hạ tầng dữ liệu điện tử tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) của Bộ Công Thương để thực hiện quy trình sau: Cấp C/O điện tử và thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Tiếp nhận đăng ký mã số REX.

VCCI có trách nhiệm chấm dứt việc cấp toàn bộ các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX từ thời điểm quy định tại Quyết định này.

VCCI chuẩn bị đầy đủ các nội dung tổ chức thực hiện việc ủy quyền cấp các loại C/0 mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu,

CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX để bàn giao cho Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21-4-2025.

Quyết định của Bộ Công Thương được đưa ra trong bối cảnh tình hình thương mại quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường, cạnh tranh chiến lược ngày càng mạnh mẽ, nhạy cảm, đặc biệt khi Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng đối với nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Căng thẳng thương mại leo thang dẫn đến các hành vi gian lận thương mại. Trong đó, gian lận xuất xứ hàng hóa có xu hướng ngày càng gia tăng và phức tạp nhằm tránh các biện pháp trừng phạt mà các nước sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.