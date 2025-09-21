HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gieo hạt mầm nhân ái

HỒNG ĐÀO - HỒNG GẤM

Niềm vui, sự phấn khởi của các học sinh khó khăn cũng chính là hạnh phúc của những bạn trẻ có tấm lòng nhân hậu

Triển lãm tranh "Vẽ giấc mơ cho em" gây quỹ hỗ trợ nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn đã thu hút nhiều người tham dự, tạo nên làn sóng sẻ chia đầy ấm áp trên mạng xã hội.

Món quà ý nghĩa

Chủ nhân của hơn 30 bức tranh được trưng bày tại triển lãm là em Nguyễn Mai Linh (15 tuổi, ngụ TP HCM). Số tiền thu từ triển lãm được Linh dùng để mua 85 bộ áo dài trắng và 220 thẻ BHYT gửi đến những nữ sinh nghèo ở các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa).

Chị Nguyễn Hồng Hà (mẹ của Mai Linh) cho biết ý tưởng vẽ tranh gây quỹ được con gái ấp ủ từ năm 9 tuổi. Hai mẹ con đã phối hợp Hội quán Các bà mẹ tại TP HCM và Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình triển lãm vào ngày 14-6. Trong suốt quá trình, chị Hà lặng lẽ đồng hành với con, từ khâu chuẩn bị đến trưng bày. Hai mẹ con xúc động khi triển lãm nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Chị Hà trải lòng: "Tôi từng mặc áo dài cũ nên thấu hiểu niềm khao khát được khoác lên tà áo trắng tinh khôi trong ngày tựu trường của những cô bé tuổi trăng tròn. Đó không chỉ là một tấm áo mà còn là niềm vui nhỏ bé để các em tự tin bước vào năm học mới. Mai Linh cũng ở độ tuổi đó, cũng háo hức đón ngày khai giảng với chiếc áo mới. Vì vậy, con chọn vẽ tranh để nối tiếp giấc mơ của các bạn". Mai Linh chia sẻ, khoảnh khắc nhìn thấy các bạn khoác lên tà áo dài trắng với nụ cười rạng rỡ, em cảm thấy rất hạnh phúc. Em chỉ mong có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Gieo hạt mầm nhân ái - Ảnh 1.

Chương trình “Hạt muối yêu thương, em vui đến trường” tặng quà, thẻ BHYT cho học sinh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HỒNG GẤM

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ tại TP HCM, cho biết triển lãm không chỉ gây quỹ mà còn mở ra một không gian lan tỏa yêu thương. Bà nhìn nhận: "Mai Linh đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, giúp những người lớn có thêm niềm tin vào thế hệ kế thừa. Chúng tôi tin rằng những hạt mầm nhân ái ấy sẽ tiếp tục nảy nở, trổ hoa".

Tiếp sức học sinh nghèo

"A lô, 2 phần bún thịt nướng hả chị? Em sẽ giao liền ạ" - bạn Mai Hồng Gấm (thành viên Nhóm thiện nguyện Sức Sống Mới - TP HCM) vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị hàng để giao cho khách.

Nhiều năm qua, Gấm cùng nhiều thành viên trong Nhóm Sức Sống Mới cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4 và Chi đoàn Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Chương trình "Hạt muối yêu thương, em vui đến trường". Chương trình nhằm chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Điểm đến của chương trình là tỉnh Khánh Hòa.

Để hành trình được trọn vẹn, công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức triển khai chu đáo. Trước tiên, nhóm liên hệ địa phương, khảo sát các điểm trường, lắng nghe những mong muốn để biết được khó khăn từng nơi. Sau đó, nhóm cùng các đơn vị phối hợp tổ chức lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động gây quỹ ý nghĩa như tổ chức "Bữa trưa vui vẻ" nhằm gây quỹ cho chương trình. Nhóm tự tay chuẩn bị những phần ăn như: bún thịt nướng, cơm gà, mì quảng… và các loại bánh dân gian. Sau đó, các thành viên trong nhóm cùng nhau mở bán, giao đến từng khách hàng. Chương trình được thực hiện mỗi tuần một ngày vào buổi trưa trong vòng một tháng. Biết được ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhiều khách hàng còn tặng thêm tiền. Nhóm còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm.

Đầu năm học mới 2025-2026, chương trình đã đến thăm và trao quà tại Trường Tiểu học Phương Cựu (xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) và Trường Tiểu học Lạc Tiến (xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa). Đoàn đã trao 10 máy vi tính, 18 thẻ BHYT, 2 tủ y tế, 360 phần quà cho các học sinh, gồm 3 combo thiết thực: học tập, vệ sinh, dinh dưỡng.

Nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, em Trần Hữu Nam (Trường Tiểu học Phương Cựu) xúc động chia sẻ: "Ba em làm nghề đánh cá, còn mẹ ở nhà nội trợ nên thu nhập rất bấp bênh. Phần quà học tập cùng thẻ BHYT đã tiếp thêm cho em động lực đến trường". Chứng kiến sự háo hức, nụ cười hạnh phúc trên môi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên của chương trình tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em.

