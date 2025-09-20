“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch

Từ ký ức riêng đến ký ức chung

Chiều 20-9, tại Đường sách TP HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách "Sài Gòn bao thương" của tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh do Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) tổ chức.

Cuốn sách được giới thiệu như một bức chân dung mềm mại nhưng kiên cường của TP HCM trong giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Không chỉ ghi lại những giọt nước mắt, "Sài Gòn bao thương" còn khắc họa mạch ngầm nhân ái, để từ ký ức riêng trở thành ký ức chung của cộng đồng về một thời không thể nào quên.

Tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh tại buổi giao lưu, ra mắt sách "Sài Gòn bao thương"

Trong tác phẩm, nhà báo Vũ Kim Hạnh chọn cách kể bằng hơi ấm tình người. Người đọc bắt gặp hình ảnh thành phố bị chia cắt bởi dây phong tỏa nhưng lại kết nối bởi những cây cầu vô hình của tình thương: túi gạo treo trước cửa, bình ôxy kịp đến, hay một tin nhắn hỏi thăm bật sáng trong đêm...

Cuốn sách gồm ba phần: "Sài Gòn bi thương", "Sài Gòn bao thương" và "Những nạn nhân cuối cùng". Ngòi bút không bi lụy, không than vãn, chỉ có sự kiên nhẫn của ký ức và sự từ tốn của người kể khiến độc giả nhận ra gương mặt quen thuộc của mình trong gương mặt rộng lớn của thành phố.

Cuốn sách "Sài Gòn bao thương"

Chia sẻ tại buổi giao lưu, tác giả Vũ Kim Hạnh bày tỏ: "Tôi mong cuốn sách này được đón nhận như một cuốn nhật ký tập thể. Ở đó, tôi chỉ là người đầu tiên khơi gợi ký ức, còn mỗi anh chị sẽ tìm thấy hình bóng mình, gia đình mình - những người còn hiện diện và cả những người đã đi xa. Từ đó, chúng ta cùng viết tiếp câu chuyện về một quãng thời gian mà có thể rất lâu sau này mới quên được".

Một cuốn sách để nhớ, để thương và để lớn lên

Bên cạnh phần ký sự chính, tác giả bổ sung nhiều tư liệu hệ thống, giúp độc giả đặt câu chuyện đời thường vào bối cảnh rộng lớn của diễn biến dịch bệnh. Nhưng hơn hết, sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở những chi tiết đời thường: ánh mắt động viên qua lớp khẩu trang, tiếng pháo bông trong hẻm nhỏ ăn mừng ngày gỡ dây phong tỏa, hay những chậu dây leo xanh mướt mọc lên như biểu tượng của hy vọng...

Đông đảo độc giả, công chúng đến giao lưu, gặp gỡ tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh

Giọng văn của tác giả Vũ Kim Hạnh trầm ấm, giàu trải nghiệm, không dựng kịch tính hay tô vẽ bi kịch. Bà viết như đang trò chuyện với người thân, để người đọc an nhiên đi qua hành trình cảm xúc. Mỗi trang sách như một tấm gương nhỏ, ghép lại thành gương mặt Sài Gòn, có khi mệt mỏi, có lúc kiêu hãnh, nhưng rốt cuộc là bao dung.

Với cách viết dung dị mà sâu sắc, tác phẩm được xem là món quà ký ức cho cộng đồng, như một lời nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng và tình người trong biến cố. Đồng thời cũng là một "bản đồ tinh thần" để người đi xa tìm đường trở về và người ở lại thêm trân quý thành phố này.