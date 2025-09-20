“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Cuốn sách mới của nhà báo Vũ Kim Hạnh khắc họa tình người, ký ức và sức mạnh cộng đồng Sài Gòn trong những ngày đại dịch.

Từ ký ức riêng đến ký ức chung

Chiều 20-9, tại Đường sách TP HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách "Sài Gòn bao thương" của tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh do Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) tổ chức.

Cuốn sách được giới thiệu như một bức chân dung mềm mại nhưng kiên cường của TP HCM trong giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Không chỉ ghi lại những giọt nước mắt, "Sài Gòn bao thương" còn khắc họa mạch ngầm nhân ái, để từ ký ức riêng trở thành ký ức chung của cộng đồng về một thời không thể nào quên.

“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch- Ảnh 1.

Tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh tại buổi giao lưu, ra mắt sách "Sài Gòn bao thương"

Trong tác phẩm, nhà báo Vũ Kim Hạnh chọn cách kể bằng hơi ấm tình người. Người đọc bắt gặp hình ảnh thành phố bị chia cắt bởi dây phong tỏa nhưng lại kết nối bởi những cây cầu vô hình của tình thương: túi gạo treo trước cửa, bình ôxy kịp đến, hay một tin nhắn hỏi thăm bật sáng trong đêm...

Cuốn sách gồm ba phần: "Sài Gòn bi thương", "Sài Gòn bao thương" và "Những nạn nhân cuối cùng". Ngòi bút không bi lụy, không than vãn, chỉ có sự kiên nhẫn của ký ức và sự từ tốn của người kể khiến độc giả nhận ra gương mặt quen thuộc của mình trong gương mặt rộng lớn của thành phố.

“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch- Ảnh 2.

Cuốn sách "Sài Gòn bao thương"

Chia sẻ tại buổi giao lưu, tác giả Vũ Kim Hạnh bày tỏ: "Tôi mong cuốn sách này được đón nhận như một cuốn nhật ký tập thể. Ở đó, tôi chỉ là người đầu tiên khơi gợi ký ức, còn mỗi anh chị sẽ tìm thấy hình bóng mình, gia đình mình - những người còn hiện diện và cả những người đã đi xa. Từ đó, chúng ta cùng viết tiếp câu chuyện về một quãng thời gian mà có thể rất lâu sau này mới quên được".

Một cuốn sách để nhớ, để thương và để lớn lên

Bên cạnh phần ký sự chính, tác giả bổ sung nhiều tư liệu hệ thống, giúp độc giả đặt câu chuyện đời thường vào bối cảnh rộng lớn của diễn biến dịch bệnh. Nhưng hơn hết, sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở những chi tiết đời thường: ánh mắt động viên qua lớp khẩu trang, tiếng pháo bông trong hẻm nhỏ ăn mừng ngày gỡ dây phong tỏa, hay những chậu dây leo xanh mướt mọc lên như biểu tượng của hy vọng...

“Sài Gòn bao thương”: Ký ức nhân ái giữa tâm dịch- Ảnh 3.

Đông đảo độc giả, công chúng đến giao lưu, gặp gỡ tác giả - nhà báo Vũ Kim Hạnh

Giọng văn của tác giả Vũ Kim Hạnh trầm ấm, giàu trải nghiệm, không dựng kịch tính hay tô vẽ bi kịch. Bà viết như đang trò chuyện với người thân, để người đọc an nhiên đi qua hành trình cảm xúc. Mỗi trang sách như một tấm gương nhỏ, ghép lại thành gương mặt Sài Gòn, có khi mệt mỏi, có lúc kiêu hãnh, nhưng rốt cuộc là bao dung.

Với cách viết dung dị mà sâu sắc, tác phẩm được xem là món quà ký ức cho cộng đồng, như một lời nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng và tình người trong biến cố. Đồng thời cũng là một "bản đồ tinh thần" để người đi xa tìm đường trở về và người ở lại thêm trân quý thành phố này.

Tin liên quan

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"

(NLĐO) - Đây là nguồn tài liệu khoa học và gần gũi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình lão hóa và cách duy trì chất lượng sống.

327 năm hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn qua các tác phẩm

(NLĐO) - Kỷ niệm 327 năm hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, NXB Trẻ giới thiệu bộ sách của các tác giả uy tín, do NXB Trẻ phát hành.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái ra mắt sách về Sài Gòn - TP HCM

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tam Thái vừa ra mắt sách "Sài Gòn - TP HCM đổi thay qua những khung hình (1975-2025)". Tập sách do Nhà Xuất bản tổng hợp TP HCM thực hiện.

vũ kim hạnh Sài Gòn bao thương đại dịch covid-19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo