Pháp luật

Giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán, người phụ nữ bị khởi tố

Đức Ngọc

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Mai thừa nhận số heo này bị dịch tả heo châu Phi và bà cho giết thịt để đem bán.

Ngày 20-9, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Mai (43 tuổi, ngụ xóm Tiền Phong, xã Vạn An, Nghệ An) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán, người phụ nữ bị khởi tố- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an. Ảnh: P. Tuyết

Trước đó, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành thuộc UBND xã kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Mai đang có việc giết mổ heo không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt heo có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 con heo đã được giết mổ, chia thành nhiều phần thịt thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Khối lượng thịt thành phẩm bị thu giữ là 286 kg. Khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 98,5 kg thịt heo thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mai thừa nhận số heo này bị dịch tả heo châu Phi và bà cho giết thịt để đem bán.

Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An người dân bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành vi sử dụng heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi để bán làm thực phẩm.

