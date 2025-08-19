Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, giết mổ heo bệnh

Ngày 19-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 3 đối tượng.

Trước đó, ngày 23-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Trạm chăn nuôi và Thú y số 8 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện tại lò mổ heo của ông Võ Bảy (phường Quảng Trị), H.Đ.T (SN 1990, ngụ phường Quảng Trị) và P.T.H (SN 1982, ngụ xã Triệu Phong) đang thực hiện hành vi giết, mổ heo.

Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, giết mổ heo dịch bệnh. Ảnh: Trần Khôi

Sau đó, P.T.H sử dụng xe máy vận chuyển 2 con heo đã được giết, mổ không đóng dấu kiểm dịch theo quy định ra chợ phường Quảng Trị giao cho N.T. K. L để bán lẻ. Trong quá trìn đi giao thịt heo, H. bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình kiểm tra xác định tại khu vực lò mổ của ông Võ Bảy có 1 con heo đã được giết và 19 con heo đang được nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu bị nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi.

Trong 22 con heo giết, mổ tại lò, H.Đ.T là chủ sở hữu 18 con. Số heo này được T. mua từ anh T.V.Đ (SN 2001, ngụ tại xã Vĩnh Hoàng) với trọng lượng mỗi con khoảng từ 40 kg.

Khi mua bán, hai bên không có hóa đơn, chứng từ cũng như không có giấy tờ về hoạt động kiểm dịch. Anh T.V.Đ đã thừa nhận bán số heo trên cho T.

Trong số 18 con heo, T.V.Đ đã bán cho T. 16 con bị nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 3 đối tượng gồm: H.Đ.T, N.T.K.L và T. V.Đ.