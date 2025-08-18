Gìn giữ "lá chắn xanh" giữa đô thị

Khu rừng góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực.

Đây là hệ sinh thái đặc thù ven biển, có giá trị phòng hộ, chống xâm thực, chắn gió, chắn cát và làm dịu thời tiết. Khu rừng phi lao này còn là điểm nhấn cảnh quan đô thị, gắn bó lâu đời với sinh hoạt và ký ức của người dân địa phương. Dưới tán rừng rì rào gió biển, bao thế hệ đã lớn lên cùng những buổi chiều hóng mát, những lần dạo bộ thư thả hay những cuộc gặp gỡ bình dị bên ly nước ven đường.

Với người dân địa phương, hình ảnh rừng phi lao trải dài ngút tầm mắt ven biển không đơn thuần là một mảng xanh mà còn là một phần ký ức sâu lắng. Rừng phi lao là một miền ký ức không thể thay thế, không thể lãng quên với họ.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho hay khu rừng phi lao ven biển Nguyễn Tất Thành được hình thành từ năm 2014. Khu rừng này do Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bà Nà - Núi Chúa tổ chức trồng, chăm sóc; sau đó bàn giao lại cho UBND phường Hòa Hiệp Nam (trước sáp nhập) quản lý qua nhiều đợt.

Rừng phi lao ven biển Đà Nẵng là “lá chắn xanh” giữa đô thị

Hiện nay, khu rừng phi lao này có diện tích khoảng 8,6 ha. Từ năm 2024, UBND TP Đà Nẵng đã đưa khu vực này ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (đặc dụng - phòng hộ - sản xuất). Dù vậy, lãnh đạo UBND phường Hải Vân nhìn nhận vai trò của rừng phi lao vẫn vô cùng quan trọng.

"Trước đây, khu vực này là rừng phòng hộ ven biển, có chức năng chắn sóng, chắn cát, bảo vệ dân cư khu vực Xuân Thiều. Khi tuyến đường ven biển Liên Chiểu - Thuận Phước được mở rộng, diện tích rừng bị thu hẹp, thành phố cũng đầu tư trồng bổ sung nhằm bảo đảm cảnh quan và ngăn xói lở" - ông Hải cho biết.

Hằng năm, nhất là vào mùa khô, khu vực này thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, cắm trại - kéo theo nguy cơ cháy rừng. Tuy nhiên, nhờ chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng được cải thiện rõ rệt.

Vào các dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quân đội, trường học, tổ dân phố tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa thực bì, thu gom rác thải tại khu vực rừng phi lao và bãi biển. Các hoạt động này góp phần duy trì độ thông thoáng, giảm nguy cơ cháy rừng, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của mảng xanh đô thị.

Đại diện UBND phường Hải Vân khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động bảo vệ rừng hiện nay và triển khai thêm tổ tự quản tuần tra bảo vệ rừng gồm các lực lượng chức năng và cư dân địa phương; liên kết bảo vệ rừng với các đơn vị quân đội - nhất là 4 lữ đoàn đang đóng quân gần khu vực rừng phi lao".

Việc duy trì, phát triển và bảo vệ khu rừng phi lao cuối cùng ven biển Đà Nẵng không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn cần sự chung tay của cộng đồng - như một cam kết gìn giữ những giá trị sinh thái và nhân văn quý giá.