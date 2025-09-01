Gìn giữ lá phổi xanh ở ĐBSCL

Nơi đây không chỉ lưu giữ hệ sinh thái vùng đất ngập nước đặc trưng mà còn là ngôi nhà của hàng trăm loài động vật, thực vật quý hiếm.

Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Lung Ngọc Hoàng nằm tại xã Phương Bình, TP Cần Thơ - trước đây thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Địa hình nơi đây là vùng trũng sâu, ngập nước quanh năm. Vào mùa khô, nơi cạn nhất cũng khoảng 30 cm, còn mùa nước nổi có thể ngập sâu gần 2 m.

Hệ sinh thái đa dạng, quý hiếm

Vùng trũng sâu, ngập nước này có diện tích khoảng 2.800 ha, trong đó Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng rộng hơn 2.762 ha, bao gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hơn 1.000 ha, phân khu phục hồi sinh thái 929 ha và phân khu dịch vụ hành chính 783 ha. Khu vực đất có rừng tại đây rộng hơn 1.482 ha, chủ yếu là cây tràm. Khu vực chưa có rừng rộng hơn 1.322 ha, gồm đất nông nghiệp, lung đìa, kênh rạch, bờ bao…

Theo ông Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, thực vật và động vật ở đây rất đa dạng. Cụ thể, nhóm thực vật bậc cao gồm 396 loài, 286 chi, 104 họ thuộc 3 ngành: dương xỉ, thông, ngọc lan. Trong đó, 2 loài thực vật đã được xếp vào mức độ sẽ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam là cà na và lúa ma, 1 loài được xếp loại nguy cấp là trâm hùng; 1 loài được xếp loại nguy cấp theo danh sách của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) là dầu nước...

Động vật ở đây cũng rất đa dạng với 206 loài, gồm: động vật đất 59 loài, côn trùng 100 loài, thân mềm 13 loài, nhóm cá 75 loài, nhóm chim 72 loài… Trong đó, 9 loài chim quý hiếm là bạc má, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám, ác là...; cùng các loài thú đặc trưng như dơi chó, rái móng, chồn mực, cáo mèo. Càng đước, cua đinh, rùa vàng… ở đây cũng thuộc loại quý hiếm.

Với hệ thống lung trũng phong phú, hoang sơ kết hợp với rừng tràm được bảo vệ nghiêm ngặt, Lung Ngọc Hoàng là nơi thích hợp cho các loài lưỡng cư, cá tôm sinh sống. Khu BTTN này từng được xem như "rốn cá" của khu vực phía Tây sông Hậu.

Để bảo tồn sinh cảnh tự nhiên của Lung Ngọc Hoàng, năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu BTTN này giai đoạn 2021-2030. Phương án này được xây dựng nhằm gìn giữ sự độc đáo, đa dạng sinh học của Lung Ngọc Hoàng; đưa nơi đây thành chỗ khu trú của các loài sinh vật bản địa trong hệ sinh thái đất ngập nước.

Với phương án quản lý rừng bền vững Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, địa phương còn hướng đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn của cả vùng; sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, bảo đảm an ninh môi trường và sự phát triển bền vững của ĐBSCL.

Hằng ngày, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đều tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng

Tiềm năng phát triển du lịch xanh

Ông Lê Văn Sơn cho biết năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng. Đề án này đã đề cập các sản phẩm du lịch đa dạng như: Du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên gắn với hệ động - thực vật; du lịch vui chơi giải trí; du lịch "con đường tràm khám phá thuần thiên nhiên"; du lịch nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường; du lịch "tuần trăng mật"…

Theo đề án này, địa phương sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng hài hòa cùng môi trường thiên nhiên, gồm các dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, vui chơi giải trí… Ngoài ra, địa phương sẽ xây dựng khu lâm viên hơn 53 ha, là không gian nuôi dưỡng động vật hoang dã, nơi cắm trại, tổ chức giáo dục về môi trường.

Tiếp đó, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch thực hiện Dự án Du lịch sinh thái Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng với tổng mức đầu tư hơn 526 tỉ đồng. Kế hoạch đề ra tiến độ lựa chọn nhà đầu tư là từ tháng 3-2025 đến tháng 4-2026, với các công việc trọng tâm: lập hồ sơ chuyển loại rừng gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xây dựng hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê môi trường rừng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cấp giấy phép xây dựng...

Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Phát triển du lịch sinh thái tại khu vực này. Dự án hướng đến mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của khu BTTN; tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả việc giảm nghèo bền vững.

Trong chuyến khảo sát thực địa tại Lung Ngọc Hoàng vào tháng 7-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu BTTN này là tài sản quý giá của tỉnh Hậu Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Lung Ngọc Hoàng không chỉ có giá trị về mặt sinh thái, thiên nhiên mà còn gắn với lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, từng là vùng căn cứ cách mạng của địa phương. Thủ tướng yêu cầu phải giữ gìn, bảo vệ rừng nguyên sinh, môi trường rừng ở đây nghiêm ngặt, khoa học, hiệu quả.

Chủ động phòng chống cháy rừng Ông Lê Văn Sơn khẳng định Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng đã xây dựng phương án PCCC rừng theo giai đoạn 3 năm, hằng năm đều ban hành kế hoạch thực hiện. Mỗi đợt, gần 400 người tham gia PCCC rừng, gồm lực lượng của khu BTTN và người dân địa phương. "Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng chủ yếu là rừng tràm, vào mùa nắng nóng - từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau - rất dễ xảy ra cháy. Vì vậy, chúng tôi tổ chức tuần tra liên tục trong các tháng mùa khô, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ PCCC. Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng" - ông Sơn cho biết. Theo ông Lương Hùng Nữa - người đã gắn bó 38 năm với Lung Ngọc Hoàng từ khi nơi này còn là lâm trường, dù mưa hay nắng, cán bộ, nhân viên khu BTTN này đều đi tuần tra, kiểm tra hằng ngày. "Công việc tuy vất vả nhưng đã trở nên quen thuộc, gắn bó với chúng tôi nhiều năm qua. Chúng tôi chỉ mong gìn giữ Lung Ngọc Hoàng luôn nguyên vẹn, không bị xâm hại" - ông bày tỏ.



