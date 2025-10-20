HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Môi trường

Gìn giữ quần thể cây di sản ở Cồn Cỏ

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Trong số hơn 116 ha rừng tự nhiên ở đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, rất nhiều cây có tuổi đời trên 100 năm, vươn mình vững chãi nơi đầu sóng, ngọn gió.

Nằm cách đất liền khoảng 27 km, đặc khu Cồn Cỏ có diện tích tự nhiên gần 230 ha, trong đó trên 60% là rừng. Ngoài vai trò "lá phổi xanh" điều hòa không khí, ngăn gió bão, rừng tự nhiên ở Cồn Cỏ, nhất là quần thể cây di sản, còn là điểm nhấn cho phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học.

Ông Lê Nhật Hải, Phó Phòng Kinh tế - Xã hội đặc khu Cồn Cỏ, cho biết sau cơn bão số 10 vừa qua, hàng trăm cây xanh ở đây bị bật gốc, gãy đổ. Tuy nhiên, quần thể 17 Cây di sản Việt Nam tại Cồn Cỏ vẫn vững chãi, không bị ảnh hưởng gì.

Quần thể 17 cây thuộc 5 loài trên địa bàn đặc khu Cồn Cỏ (gồm 5 cây liên diệp đồng, 4 cây bàng vuông, 3 cây phong ba, 3 cây bàng và 2 cây mù u) được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận Cây di sản Việt Nam vào tháng 4-2025. Những cây này đã sống trên 100 năm, chịu được thời tiết nắng nóng hay gió bão khắc nghiệt và phát triển tươi tốt.

Gìn giữ quần thể cây di sản ở Cồn Cỏ - Ảnh 1.

Quần thể 17 cổ thụ ở đặc khu Cồn Cỏ được gắn biển Cây di sản Việt Nam

Theo ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ - nhiều năm qua, địa phương luôn xem việc trồng cây, gây rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo. Với các chương trình như "1 tỉ cây xanh" và từ nguồn lực địa phương, hệ thống cây xanh đã phủ kín các trục đường, khu dân cư, công viên và bờ biển.

Tại Cồn Cỏ, 17 cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam luôn sinh trưởng tốt, bốn mùa tỏa bóng mát, vững chãi trước gió bão, góp phần chắn gió, giữ đất, tạo cảnh quan môi trường. "Quần thể cây di sản là điểm nhấn về du lịch sinh thái, đồng thời cung cấp nguồn giống để phủ xanh Cồn Cỏ thời gian tới" - ông Trần Xuân Anh nhấn mạnh.

Gìn giữ quần thể cây di sản ở Cồn Cỏ - Ảnh 2.

Du khách đi dưới tán rừng tự nhiên ở đặc khu Cồn Cỏ

Để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại đặc khu Cồn Cỏ thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Trần Xuân Anh cho biết Cồn Cỏ đã triển khai dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan với tổng diện tích 133,43 ha, phân chia theo 3 khu chức năng: bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và tham quan du lịch. Cồn Cỏ đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ che phủ rừng ở đặc khu sẽ lên mức 60,6%. 

