Kinh tế

Giới đầu tư bạc "mất ngủ" với dự báo mới nhất

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ sau một tuần, giá bạc trong nước rớt thảm 30 triệu đồng mỗi kg khiến khoản đầu tư của nhiều người "bốc hơi" hàng trăm triệu đồng.

Ngày 22-3, giá bạc hôm nay được các thương hiệu như Phú Quý, Ancarat, SBJ giao dịch từ 2,6 – 2,9 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), mất gần 16% chỉ trong 1 tuần. 

Giá bạc kg rớt tới hàng chục triệu đồng. Cụ thể, giá bán tại Tập đoàn Phú Quý, Ancarat hiện còn 70 triệu đồng/kg, giá bán ra cao nhất tại SBJ là hơn 78 triệu đồng/kg, giảm hơn 10 triệu đồng so với tuần trước. 

Tuy nhiên, so với mức đỉnh hồi cuối tháng 1, giá bán bạc thỏi hiện thấp hơn khoảng 50 triệu đồng. Đây là tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp của kim loại quý này. 

Cú sập này chủ yếu do ảnh hưởng từ giá thế giới, thậm chí còn lao dốc mạnh hơn khiến những người lạc quan nhất cũng bày tỏ lo lắng với khoản đầu tư này.

Anh Khánh Huy (ngụ TPHCM) cho biết anh đang cầm giấy hẹn 300 lượng bạc miếng SBJ tới tháng 6-2026 mới nhận hàng. Anh mua số bạc này hồi tháng 1-2026 với giá từ 4 triệu đồng tới 4,7 triệu đồng/lượng. Tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng nhưng giờ chỉ còn khoảng 800 triệu đồng.

"Thời điểm đó, không chỉ tôi mà nhiều bạn bè cũng xếp hàng đi mua "bạc giấy" vì tin giá sẽ còn tăng tiếp. Đến giờ, khoản đầu tư lỗ nặng nhưng tôi không bán vì chưa nhận bạc và cũng không dám mua thêm vì sợ giá còn giảm thêm" – anh Huy nói.

Dự báo giá bạc 2026: Nhà đầu tư mất ngủ vì biến động lớn - Ảnh 2.

Nhiều người xếp hàng mua bạc ở vùng đỉnh lịch từ 120 - 130 triệu đồng/kg hồi đầu năm 2026

Trên các diễn đàn đầu tư bạc, nhiều người cho biết mua cả chục kg bạc hoặc nhiều hơn ngay vùng đỉnh 120 triệu đồng/kg hồi đầu năm. Tới giờ, nhiều người lo sốt vó khi dự báo mới nhất cho thấy giá bạc vẫn chưa có đáy.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc COMEX đã ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp, và cũng là mặt hàng giảm mạnh nhất trong nhóm kim loại quý. 

So với vàng, quy mô thị trường nhỏ hơn khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô biến động mạnh.

Dự báo giá bạc 2026: Nhà đầu tư mất ngủ vì biến động lớn - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước giảm mạnh theo giá thế giới

TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng Ngành Kinh tế số Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), cho rằng bạc nhiều khả năng sẽ còn rung lắc mạnh hơn vàng trong những ngày tới, có thể dao động trong khoảng 68-80 USD/ounce do tính nhạy cảm cao với lãi suất và nhu cầu công nghiệp.

"Nếu thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh sâu, bạc có thể tạm chịu tác động đối lập giữa vai trò trú ẩn và công cụ sản xuất" – TS Quang nói.

Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu mua bạc tích trữ gia tăng từ thị trường Trung Quốc. Theo Bloomberg, nhu cầu bạc khổng lồ của Trung Quốc đã đẩy lượng mua từ nước ngoài lên mức cao nhất trong 8 năm vào đầu năm 2026, khi các nhà nhập khẩu đáp ứng nhu cầu tăng vọt trong lĩnh vực công nghiệp và đầu tư.

Nhu cầu mạnh mẽ đã đẩy giá bạc ở Trung Quốc lên cao hơn nhiều so với chuẩn quốc tế, làm giảm lượng dự trữ trên thị trường vốn đã thấp và thu hút bạc từ nước ngoài. 

Hiện, số liệu nhập khẩu mạnh mẽ cho thấy tiêu thụ bạc vật chất ở Trung Quốc vẫn được duy trì bất chấp những biến động trên thị trường quốc tế.

Dự báo giá bạc 2026: Nhà đầu tư mất ngủ vì biến động lớn - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 20-3: Tăng mạnh từ đáy, người mua bạc thở phào

Giá bạc hôm nay 20-3: Tăng mạnh từ đáy, người mua bạc thở phào

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đang phục hồi mạnh sau cú sập 13% trong một phiên, cùng nhịp với vàng khi giá dầu thô, đồng USD giảm sức nóng.

Giá bạc hôm nay 19-3: Thủng mốc 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Không ít nhà đầu tư mua bạc ở vùng đỉnh 4,5 triệu đồng/lượng cho biết khó tin khi giá bạc hôm nay ở nhiều thương hiệu thủng mốc 3 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 17-3: Bất ngờ tăng nhanh hơn vàng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng mạnh trên thị trường quốc tế thúc đẩy giá trong nước lên cao nhất hơn 86 triệu đồng/kg.

