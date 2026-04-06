Kinh tế

Giới đầu tư bất ngờ với dự báo VN-Index sẽ lên 2.000 điểm

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Tháng 3, VN-Index giảm 10,9% so với tháng trước, chủ yếu do tác động từ xung đột Trung Đông và lo ngại an ninh năng lượng

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố báo cáo chiến lược tháng 4 về thị trường chứng khoán (TTCK), cho thấy bức tranh đan xen giữa rủi ro và cơ hội.

Tháng 3, VN-Index giảm 10,9% so với tháng trước, chủ yếu do tác động từ xung đột Trung Đông và lo ngại an ninh năng lượng. 

Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, bình quân 27.193 tỉ đồng/phiên, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang luân chuyển, chọn lọc cơ hội.

Theo VDSC, sau tháng 3 đầy biến động với nhiều nhịp điều chỉnh sâu, TTCK Việt Nam bước sang tháng 4 trong trạng thái thận trọng, song dần xuất hiện cơ hội tích lũy dài hạn. 

Khi các yếu tố rủi ro như căng thẳng địa chính trị và áp lực lãi suất phần nào đã phản ánh vào giá, nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng vào khả năng phục hồi dựa trên nền tảng vĩ mô ổn định.

Trong báo cáo “Chờ gió đông”, VDSC dự báo VN-Index trong ngắn và trung hạn sẽ dao động trong vùng 1.584 – 2.042 điểm. 

Mức định giá mục tiêu (Adjusted P/E) khoảng 12,5x – 16,0x, tương ứng mức biến động từ -5,4% đến +21,9% so với cuối tháng 3. Điều này cho thấy thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp tăng nhanh, nhưng vẫn có dư địa phục hồi nếu xuất hiện các yếu tố hỗ trợ.

Ở góc độ vĩ mô, một số tín hiệu tích cực đang hỗ trợ thị trường. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên. Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 2342 nhằm ổn định mặt bằng lãi suất và tăng tính minh bạch. Chỉ số PMI tháng 3 đạt 54,3 điểm, phản ánh sự cải thiện của sản xuất và đơn hàng.

VDSC nhận định tháng 4 là giai đoạn then chốt khi các yếu tố địa chính trị dần tiệm cận ngưỡng điều chỉnh. Thị trường được cho là đã phản ánh phần lớn kịch bản tiêu cực.

Về nhóm ngành, các lĩnh vực đáng chú ý gồm ngân hàng, bán lẻ - tiêu dùng, bất động sản và vận tải dầu khí.

Trong ngắn hạn, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn, hạn chế mua đuổi theo các nhóm hưởng lợi nhất thời từ biến động giá năng lượng. Tuy nhiên, về dài hạn, các nhịp điều chỉnh hiện tại được xem là cơ hội để tích lũy cổ phiếu đầu ngành có nền tảng tài chính tốt, khi định giá đã trở nên hấp dẫn.

Chứng khoán sẽ tăng trưởng ngắn hạn

Tuần giao dịch đầu tiên của năm 2007 có nhiều bất ngờ, khi VN-Index đạt đến 816,51 điểm. Như vậy, sau chu kỳ điều chỉnh nhẹ 8 phiên, thị trường lại tiếp nhận những động lực mới và sẽ còn tăng trưởng ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng ổn định

Theo các chuyên gia, năm 2007 thị trường chứng khoán VN sẽ không phát triển quá nóng mà sẽ đi vào chiều sâu và bền vững hơn

Chứng khoán dự báo bùng nổ với KRX, nhà đầu tư làm gì để tránh "lỡ tàu"?

(NLĐO) – Từ ngày 5-5, hệ thống KRX chính thức vận hành với nhiều thay đổi, các công ty chứng khoán đồng loạt lưu ý nhà đầu tư để giao dịch hiệu quả.

