Kinh tế

Giới đầu tư tiền số lo bị truy cứu hình sự khi giao dịch trên sàn nước ngoài

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nếu cố tình giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ.

Ngày 9-9-2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP, cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong vòng 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ký và được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động giao dịch tài sản số vào khuôn khổ pháp lý, đảm bảo an toàn và minh bạch.

Theo quy định mới, nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được giao dịch thông qua các tổ chức do Bộ Tài chính cấp phép. Sau 6 tháng kể từ khi sàn trong nước đầu tiên đi vào vận hành, mọi hoạt động giao dịch ngoài hệ thống chính thức sẽ bị xử lý theo quy định, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.

Giới đầu tư tiền số lo bị truy cứu hình sự khi giao dịch trên sàn nước ngoài- Ảnh 1.

Hầu hết các nhà đầu tư tiền số Việt Nam đều giao dịch trên các sàn ở nước ngoài

Quy định này lập tức khiến nhiều nhà đầu tư tiền số đang giao dịch trên các sàn nước ngoài băn khoăn, lo lắng về việc có thể bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi, việc chuyển tài sản số về Việt Nam không hề đơn giản, chưa kể có hàng trăm loại tiền số ở nước ngoài, chưa biết loại tiền nào được giao dịch ở Việt Nam.

“Thông tin chi tiết về cách vận hành sàn và quyền lợi của nhà đầu tư trong nước vẫn còn khá mơ hồ. Chúng tôi cần thêm hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý, bao gồm danh mục các tài sản được phép giao dịch, cơ chế vận hành sàn, cũng như số lượng sàn sẽ được cấp phép để lựa chọn giao dịch"- ông Nguyễn Hoàng Phương (ngụ TP HCM) chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Anh (ngụ TP HCM) thắc mắc với những tài sản mã hóa đang bị “khóa” theo hợp đồng góp vốn, phải đợi 1-2 năm sau mới được đáo hạn, như vậy có vi phạm quy định của Nghị quyết 05 hay không?

Đại diện một doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền số cho rằng việc yêu cầu đưa tài sản mã hóa về giao dịch trên sàn nội địa là cần thiết để kiểm soát dòng tiền và quản lý thuế. Tuy nhiên, để quy định khả thi, hạ tầng công nghệ, bảo mật và cơ chế giám sát phải đủ mạnh. Nếu không, các sàn trong nước sẽ khó cạnh tranh với những nền tảng quốc tế như Binance, Bybit hay OKX.

Một chuyên gia về tiền số đề xuất Việt Nam có thể tham khảo mô hình Dubai – miễn thuế cá nhân với tài sản số, đánh thuế doanh nghiệp dựa trên doanh thu – hoặc cho phép các sàn lớn quốc tế tham gia hoạt động trong khuôn khổ pháp lý Việt Nam. Điều này vừa tạo niềm tin cho nhà đầu tư, vừa giúp thu hút dòng vốn và nâng tầm vị thế thị trường. “Quy định quá chặt chẽ có thể khiến nhà đầu tư tìm cách giao dịch ở nước ngoài, làm sàn trong nước mất thanh khoản và khó tạo sức hút” - chuyên gia này nhấn mạnh.

Theo dữ liệu từ OKX lúc 14 giờ 45 ngày 11-9, thị trường tiền điện tử đồng loạt tăng giá. Bitcoin (BTC) vượt mốc 114.200 USD, tăng 1,8% trong 24 giờ qua.

Các đồng tiền lớn khác cũng ghi nhận mức tăng: Ethereum (ETH) tăng 2,8% lên 4.445 USD, XRP tăng gần 1%, lên 3 USD, Solana (SOL) tăng gần 1%%, đạt 223 USD.


