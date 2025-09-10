HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhà đầu tư tiền số cần làm gì sau Nghị quyết 05 có hiệu lực?

Sơn Nhung - Thái Phương

(NLĐO) - Nhà đầu tư giao dịch tiền mã hóa trên nền tảng không hợp pháp, có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự

 Ngày 9-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, về thí điểm thị trường tài sản mã hóa (tiền số) trong 5 năm, áp dụng cho cả tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành lẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghị quyết này đánh dấu việc thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Doanh nghiệp phải có vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng

Theo Nghị quyết này, mọi giao dịch tiền mã hóa chỉ được thực hiện qua đơn vị hợp pháp do Bộ Tài chính cấp phép, thay vì giao dịch tự do như trước.

Doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ thị trường tiền mã hóa phải đáp ứng 7 điều kiện nghiêm ngặt, trong đó nổi bật là vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, ít nhất 65% vốn trong nước, đội ngũ nhân sự có chứng chỉ chuyên môn và hệ thống công nghệ đạt tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành tiền mã hóa cũng bắt buộc phải là công ty Việt Nam, hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hoặc cổ phần. Đặc biệt, tiền mã hóa phải gắn với tài sản thực, ngoại trừ chứng khoán và tiền pháp định và chỉ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điểm đáng chú ý, Nghị quyết 05 yêu cầu các tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch ít nhất 15 ngày trước khi phát hành, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình về lưu ký, giao dịch, phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro và công bố thông tin. Nghị quyết nhấn mạnh, việc thí điểm được triển khai trên nguyên tắc "thận trọng, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư". Đây được xem là bước đi quan trọng, vừa mở đường cho đổi mới tài chính số, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ thị trường mới mẻ này.

Nhà đầu tư tiền số cần làm gì sau Nghị quyết 05 có hiệu lực?- Ảnh 3.

Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 9-9

Chuyển tài sản về sàn trong nước 

Chiều 10-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho biết hiện có rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế, giao dịch trên các nền tảng tài sản số chính thức để được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Theo chuyên gia này, với định hướng xây dựng hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, bên cạnh phát triển tài chính truyền thống thì tài chính số là mảnh ghép quan trọng. Ông số liệu của Chainalysis 2025 cho thấy Việt Nam xếp hàng đầu về Chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa, tài sản số (TSS) với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tài sản này. Giai đoạn 2023 - 2024, Việt Nam thu hút khoảng 105 tỉ USD dòng vốn từ thị trường blockchain.

"Với số liệu của Chainalysis hay Triple A cho thấy số lượng người sở hữu tài sản số tại Việt Nam là không hề ít. Rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế, giao dịch trên các nền tảng chính thức được cho phép tại Việt Nam để được pháp luật bảo vệ. Ngược lại, nhiều nhà đầu tư vẫn còn đứng ngoài vì e ngại pháp lý sẽ thu hút họ khi chính thức có hành lang pháp lý. Từ đó, sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư đã sở hữu tài sản số, hoặc chưa có ý định trước đây có thể thu hút họ tham gia" – ông Phan Dũng Khánh nói.

Trong khi đó, ông Phan Đức Nhật, Chủ tịch Coin.Help & BHO Network – tổ chức hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực Web3, Blockchain và AI – lưu ý theo quy định mới, mọi giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam phải thực hiện thông qua các sàn được Bộ Tài chính cấp phép. Nhà đầu tư đang giao dịch trên sàn quốc tế cần chủ động chuyển tài sản về sàn trong nước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động. 

Sau 6 tháng kể từ thời điểm này, nếu vẫn giao dịch trên nền tảng không hợp pháp, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết 5/2025 về quản lý giao dịch ngoài hệ thống. "Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ các quy định, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin về thuế và quản lý rủi ro tương tự như với chứng khoán, cho đến khi có chính sách thuế riêng áp dụng cho thị trường tiền mã hóa" -ông Nhật khuyến nghị. 

Thị trường tiền số hôm nay, 8-9: Bitcoin vượt 111.000 USD, nguồn cung khan hiếm kỷ lục

Thị trường tiền số hôm nay, 8-9: Bitcoin vượt 111.000 USD, nguồn cung khan hiếm kỷ lục

(NLĐO)- Trong tổng số 19,9 triệu Bitcoin đang lưu hành trên thị trường, có khoảng 72% đang thuộc nhóm 'khó thanh khoản'.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-9: Bitcoin mất mốc quan trọng

(NLĐO)- Trước diễn biến của thị trường, giới phân tích nhận định không loại trừ khả năng Bitcoin có thể quay lại quanh 75.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 6-9: Dự báo gây bất ngờ về giá Bitcoin

(NLĐO)- Một số dự báo cho rằng Bitcoin có thể chạm 250.000 USD trước khi kết thúc năm 2025.

tài sản mã hóa sàn giao dịch tiền số việt nam thí điểm bitcoin thị trường tiền số hôm nay Nghị quyết số 5 về thí điểm tài sản mã hóa nhà đầu tư tiền số
