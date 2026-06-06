Giới hạn quyền lực ở chung cư

Dưới góc độ quản lý vận hành, đây không chỉ là câu chuyện thắng - thua của một vụ kiện mà còn là lời cảnh báo về ranh giới quyền hạn của BQT, trách nhiệm cá nhân của người quản lý và yêu cầu minh bạch trong quản trị tài chính cộng đồng.

Từ vụ việc này, một vấn đề quan trọng được đặt ra: Khi BQT ban hành quyết định sai và bị cơ quan chức năng xử phạt hoặc buộc bồi thường, ai là người phải chịu trách nhiệm tài chính?

Pháp luật hiện hành đã có các quy định xử lý đối với hành vi vi phạm của BQT nhà chung cư. Tuy nhiên, cần khẳng định một nguyên tắc quan trọng: Các khoản tiền phạt, bồi thường hoặc án phí phát sinh từ sai phạm phải do những cá nhân có liên quan trong BQT chi trả. BQT không được sử dụng quỹ bảo trì, quỹ quản lý vận hành hoặc bất kỳ khoản tiền chung nào do cư dân đóng góp để khắc phục hậu quả từ các quyết định sai trái của mình.

Nguyên tắc này nhằm bảo đảm trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng lấy tài sản chung của cư dân để chi trả cho lỗi của một nhóm người. Khi quyền hạn luôn đi kèm trách nhiệm, các thành viên BQT sẽ thận trọng hơn trong quá trình điều hành và ra quyết định.

Sự nhầm lẫn về quyền hạn và trách nhiệm cũng thường xuất hiện trong việc thu quỹ bảo trì. Về bản chất, quỹ bảo trì gắn với quyền sở hữu căn hộ nên nghĩa vụ đóng góp thuộc về chủ sở hữu, không phải người thuê nhà. Người thuê chỉ có trách nhiệm thanh toán các chi phí sử dụng dịch vụ hằng tháng như phí quản lý vận hành, điện, nước hoặc phí giữ xe. Việc xác định đúng đối tượng có nghĩa vụ đóng góp là điều kiện cần để hạn chế tranh chấp và bảo đảm công bằng giữa các bên.

Nhìn rộng hơn, nhiều mâu thuẫn tại chung cư hiện nay xuất phát từ tình trạng thiếu hụt hoặc cạn kiệt quỹ bảo trì. Đặc biệt, ở các chung cư được xây dựng trước khi có quy định thu 2% kinh phí bảo trì hoặc những dự án đã sử dụng gần hết quỹ, việc duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp trở thành bài toán khó.

Để xử lý vấn đề này, các địa phương cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về việc bổ sung nguồn kinh phí bảo trì khi quỹ không còn đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc đóng góp bổ sung cần được hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua trên cơ sở công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện của cư dân. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ phải được tăng cường nhằm bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định.

Tuy nhiên, quy định dù đầy đủ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu những người trực tiếp điều hành không nắm vững pháp luật. Hiện nay, pháp luật về nhà ở quy định thành viên BQT phải được bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư. Song trên thực tế, việc kiểm tra, giám sát yêu cầu này ở nhiều nơi vẫn chưa được thực hiện thường xuyên.

Chính lỗ hổng này đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính quyền địa phương, Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP HCM, cùng đội ngũ luật sư và chuyên gia có kinh nghiệm. Việc tổ chức các chương trình tuyên truyền, đào tạo kiến thức pháp luật không phải là thủ tục cho có, mà là bước đi nền tảng để nâng cao năng lực quản lý, giảm thiểu sai phạm và bảo vệ an toàn cho cư dân.

Vụ kiện liên quan đến việc cắt nước cư dân là bài học đáng suy ngẫm cho công tác quản lý nhà chung cư. Mọi nội quy, quy chế nội bộ, dù được cư dân thông qua, cũng không thể đứng trên pháp luật. Muốn xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững, cần bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi: minh bạch tài chính, trách nhiệm cá nhân rõ ràng, tuân thủ pháp luật, tăng cường đào tạo và phát huy sự đồng thuận của cộng đồng cư dân.



