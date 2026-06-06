HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tiêu dùng

Giới hạn quyền lực ở chung cư

Nguyễn Duy Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP HCM

Vụ việc Ban Quản trị (BQT) 1 chung cư ở TP HCM bị tuyên thua kiện vì tự ý ngừng cấp nước đối với cư dân chưa đóng quỹ bảo trì là một tiền lệ pháp lý đáng chú ý

Dưới góc độ quản lý vận hành, đây không chỉ là câu chuyện thắng - thua của một vụ kiện mà còn là lời cảnh báo về ranh giới quyền hạn của BQT, trách nhiệm cá nhân của người quản lý và yêu cầu minh bạch trong quản trị tài chính cộng đồng.

Từ vụ việc này, một vấn đề quan trọng được đặt ra: Khi BQT ban hành quyết định sai và bị cơ quan chức năng xử phạt hoặc buộc bồi thường, ai là người phải chịu trách nhiệm tài chính?

Pháp luật hiện hành đã có các quy định xử lý đối với hành vi vi phạm của BQT nhà chung cư. Tuy nhiên, cần khẳng định một nguyên tắc quan trọng: Các khoản tiền phạt, bồi thường hoặc án phí phát sinh từ sai phạm phải do những cá nhân có liên quan trong BQT chi trả. BQT không được sử dụng quỹ bảo trì, quỹ quản lý vận hành hoặc bất kỳ khoản tiền chung nào do cư dân đóng góp để khắc phục hậu quả từ các quyết định sai trái của mình.

Nguyên tắc này nhằm bảo đảm trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng lấy tài sản chung của cư dân để chi trả cho lỗi của một nhóm người. Khi quyền hạn luôn đi kèm trách nhiệm, các thành viên BQT sẽ thận trọng hơn trong quá trình điều hành và ra quyết định.

Sự nhầm lẫn về quyền hạn và trách nhiệm cũng thường xuất hiện trong việc thu quỹ bảo trì. Về bản chất, quỹ bảo trì gắn với quyền sở hữu căn hộ nên nghĩa vụ đóng góp thuộc về chủ sở hữu, không phải người thuê nhà. Người thuê chỉ có trách nhiệm thanh toán các chi phí sử dụng dịch vụ hằng tháng như phí quản lý vận hành, điện, nước hoặc phí giữ xe. Việc xác định đúng đối tượng có nghĩa vụ đóng góp là điều kiện cần để hạn chế tranh chấp và bảo đảm công bằng giữa các bên.

Nhìn rộng hơn, nhiều mâu thuẫn tại chung cư hiện nay xuất phát từ tình trạng thiếu hụt hoặc cạn kiệt quỹ bảo trì. Đặc biệt, ở các chung cư được xây dựng trước khi có quy định thu 2% kinh phí bảo trì hoặc những dự án đã sử dụng gần hết quỹ, việc duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp trở thành bài toán khó.

Để xử lý vấn đề này, các địa phương cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về việc bổ sung nguồn kinh phí bảo trì khi quỹ không còn đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc đóng góp bổ sung cần được hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua trên cơ sở công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện của cư dân. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ phải được tăng cường nhằm bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định.

Tuy nhiên, quy định dù đầy đủ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu những người trực tiếp điều hành không nắm vững pháp luật. Hiện nay, pháp luật về nhà ở quy định thành viên BQT phải được bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư. Song trên thực tế, việc kiểm tra, giám sát yêu cầu này ở nhiều nơi vẫn chưa được thực hiện thường xuyên.

Chính lỗ hổng này đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính quyền địa phương, Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP HCM, cùng đội ngũ luật sư và chuyên gia có kinh nghiệm. Việc tổ chức các chương trình tuyên truyền, đào tạo kiến thức pháp luật không phải là thủ tục cho có, mà là bước đi nền tảng để nâng cao năng lực quản lý, giảm thiểu sai phạm và bảo vệ an toàn cho cư dân.

Vụ kiện liên quan đến việc cắt nước cư dân là bài học đáng suy ngẫm cho công tác quản lý nhà chung cư. Mọi nội quy, quy chế nội bộ, dù được cư dân thông qua, cũng không thể đứng trên pháp luật. Muốn xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững, cần bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi: minh bạch tài chính, trách nhiệm cá nhân rõ ràng, tuân thủ pháp luật, tăng cường đào tạo và phát huy sự đồng thuận của cộng đồng cư dân.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo