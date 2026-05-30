Kinh tế

Không dám ngủ vì sợ đang mơ, nữ nhân viên cao su kể chuyện được hỗ trợ từ "Nhà đồng chí"

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Được hỗ trợ 70 triệu đồng từ mô hình "Nhà đồng chí", nữ nhân viên cao su thực hiện giấc mơ có nhà sớm hơn dự định 7 năm

Có mặt tại ngôi nhà mang biển "Nhà đồng chí" của chị Phan Thị Hoa Hướng Dương, nhân viên Công ty CP Cao su Tân Biên, ở xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi vui lây với niềm hạnh phúc của chị khi được sống trong căn nhà mới khang trang, rộng rãi. 

Ngỡ như là mơ

Hướng Dương vào công ty từ năm 2011 với vị trí công nhân cao su, nay là cán bộ kỹ thuật. Với sự cố gắng, nỗ lực của mình, năm 2018 chị được kết nạp Đảng.

Dù chăm chỉ làm việc nhưng cuộc sống của vợ chồng trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Chồng đi làm thuê ở xa, 3 mẹ con phải sống trong căn nhà kho cũ do mẹ chồng cho mượn. 

Nơi ở tạm bợ, nóng bức, thường xuyên ngập nước mỗi khi mưa lớn khiến nhiều đêm cả nhà không thể ngủ ngon. Mỗi lần đi làm, chị luôn thấp thỏm lo căn nhà có thể đổ sập trong lúc con nhỏ ở nhà.

Hướng Dương và các con trước cửa ngôi nhà mới có gắn biển "Nhà đồng chí"

Năm 2023, Hướng Dương được Đảng ủy công ty hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng "Nhà đồng chí" trên phần đất gia đình chồng cho. Để ngôi nhà khang trang hơn, chị mạnh dạn vay mượn thêm tiền người thân. Đến nay, khoản nợ xây nhà đã gần trả xong.

Chị tính toán, nếu không có sự hỗ trợ này thì với thu nhập của hai vợ chồng, phải đến năm 2030 mới xây được nhà. Từ ngày được tin hỗ trợ xây nhà, đến khi xây được nhà, 2 vợ chồng cứ ngỡ chỉ trong giấc mơ.

Nhà cũ của Hướng Dương vẫn còn bên cạnh

Niềm xúc động của Hướng Dương và người nhà khi được hỗ trợ từ mô hình "Nhà đồng chí"

Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người lao động

Ông Dương Tấn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên, cho biết Hướng Dương là một trong 4 đảng viên của công ty được hỗ trợ từ mô hình "Nhà đồng chí" do Đảng bộ công ty triển khai.

Chương trình được thực hiện từ năm 2021 trên cơ sở vận động mỗi đảng viên tự nguyện trích một phần thu nhập để hỗ trợ những đảng viên khó khăn về nhà ở. Tổng số tiền vận động đến nay là 246 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ xem xét các trường hợp do chi bộ đề xuất, lựa chọn những hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ xây mới với mức 70 triệu đồng/căn hoặc sửa chữa với mức 30 triệu đồng/căn.

Thời gian tới, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh đảng viên tại các chi bộ, từ đó vận động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa thêm nhiều căn "Nhà đồng chí".

Bên cạnh đó, công ty còn triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở khác dành cho người lao động khó khăn như Quỹ "Mái ấm Công đoàn" với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn hoặc chương trình nhà ở từ Khối thi đua khu vực Đông Nam Bộ trị giá 80 triệu đồng/căn.

