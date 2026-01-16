Giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Yến Anh

(NLĐO)- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với sự tín nhiệm cao của cử tri.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự từ Cơ quan ĐHQGHN ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhận xét của các cử tri, ông Hoàng Minh Sơn là cán bộ lãnh đạo có uy tín, tầm nhìn chiến lược và nhiều kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học, khoa học và công nghệ.

Trong quá trình công tác, ông Hoàng Minh Sơn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, hoàn thiện và tổ chức triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn về đào tạo, góp phần thúc đẩy đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam.

Việc PGS Hoàng Minh Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhà quản lý giáo dục đầu ngành, đồng thời góp phần tăng cường tiếng nói của ĐHQGHN trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách quốc gia.

Thay mặt các ứng viên, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cử tri đã dành sự quan tâm, đánh giá, nhận xét khách quan và thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ đối với các ứng viên.

Xuất phát từ vị trí là một nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học, ông Hoàng Minh Sơn cho biết đây là cơ hội để các ứng viên mở rộng phạm vi đóng góp, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn với trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục; góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa của đất nước.

Được sự tín nhiệm cao của cử tri, Hội nghị nhất trí giới thiệu ông Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, bà Trần Thị Thanh Tú - Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo và bà Hứa Thanh Hoa - Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng được cử tri tín nhiệm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XVII.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức).

Ông Hoàng Minh Sơn công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó Giáo sư năm 2006, và lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vào tháng 10-2020.

Ngày 3-9-2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, ĐHQGHN.

Tin liên quan

ĐH Quốc gia Hà Nội đầu tư phát triển nhà khoa học xuất sắc

ĐH Quốc gia Hà Nội đầu tư phát triển nhà khoa học xuất sắc

(NLĐO)- ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ban hành Đề án "Đầu tư phát triển nhà khoa học xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh chuẩn quốc tế".

ĐH Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo