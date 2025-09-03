HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3-9 đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

PGS-TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Điện năm 1994, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

TIN LIÊN QUAN

Ông từng là giảng viên khoa Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội; giữ chức Trưởng phòng đào tạo. Sau đó ông là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng.

Năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nay là ĐH Bách khoa Hà Nội) và tới tháng 8-2020 là Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10-2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho tới nay.

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

(NLĐO) - Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao quyết định Thủ tướng bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

VIDEO: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lý giải vì sao phải quy đổi điểm xét tuyển

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chiều 3-4 đã có cuộc trao đổi với báo chí làm rõ các thông tin liên quan đến quy đổi điểm xét tuyển

